Com aliados do PDT Fortaleza e Tasso, convenção do PSDB Ceará reconduz Élcio à presidência da sigla

Com aliados do PDT Fortaleza e com a presença do ex-senador Tasso Jereissati, o PSDB Ceará reconduziu, nesta segunda-feira (30), o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, à presidência da agremiação no Estado. A convenção para eleger o diretório da sigla ocorreu no Marina Park Hotel.

Acompanhado do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), do prefeito José Sarto (PDT) e de Tasso Jereissati (PSDB), Élcio declarou, mais uma vez, apoio à reeleição da atual gestão de Fortaleza. Na ocasião, ele reforçou a expectativa de continuar compondo uma aliança político-administrativa com o PDT na Capital.

"Temos mudado a realidade da cidade de Fortaleza, e, claro, o PSDB e o PDT vão apresentar esse projeto para que a população possa, novamente, consagrar nas urnas para a gente dar continuidade", destacou.

Legenda: Pedetistas de Fortaleza participaram do evento ao lado do ex-senador Tasso Jereissati Foto: Kid Júnior

Para ele, a eleição de Sarto em 2020 "representou não só a continuidade da gestão do Roberto, mas inovação".

Eleito vice-prefeito pelo PSB, Élcio deixou a legenda em fevereiro deste ano para se filiar ao PSDB para conduzir um processo de renovação na agremiação tucana. Com apoio de Tasso, ele foi reconduzido ao cargo de presidente nesta segunda, no qual deve ficar pelos próximos dois anos. O PSB, no entanto, desembarcou do arco de alianças da Prefeitura para apoiar o Governo do Estado.

Em Fortaleza, o PSDB apoia a gestão de Sarto, tendo o presidente do partido como vice.

Compor bloco

Durante o evento, o ex-senador Tasso Jereissati destacou, inclusive, "disposição" do PSDB para compor bloco com o PDT na Capital, fazendo oposição ao Governo de Elmano de Freitas (PT) e disse que vai juntar "todos aqueles que já trabalharam pelo Estado".

"Nós estamos aqui muito honrados com a presença do Ciro, construindo e reconstruindo um partido que juntos fizemos um Ceará diferente", destacou.

Durante discurso, o prefeito de Fortaleza também reforçou que estava lá para "consolidar a aliança de pensamentos", fazendo críticas a correligionários do seu partido que se aliaram ao grupo governista. Na ocasião, ele agradeceu a Élcio pela "lealdade".

"Eu queria deixar aí minha palavra de agradecimento à lealdade, à correção, à ajuda que o PSDB tem feito através do Élcio, tanto como vice-prefeito como na liderança do Iplanfor", ressaltou Sarto.

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio também destacou a união de "forças maduras" para "reconquistar o orgulho do povo cearense".

"A política vive também de reação, essa união de forças maduras, respeitadas nacionalmente, com jovens lideranças como o Élcio, tem que ser um em torno de uma razão, e a razão é reconquistar o orgulho do povo cearense, a nossa autoestima" frisou.