Ceará terá 3 cearenses integrando a CPMI do 8 de janeiro; saiba quem são

Com instalação prevista para a próxima quinta-feira (25), a CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro já tem seus primeiros componentes. O Ceará será representado pelo deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo). A senadora Augusta Brito (PT) fica na suplência.

O primeiro é um dos três nomes do PL na Câmara Federal a compor a comissão. Já Girão é membro do Bloco Parlamentar Vanguarda (PL, NOVO) do Senado durante os trabalhos. Augusta, por sua vez, é parte do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (REDE, PT, PSB, PSD).

É na quinta, também, que o colegiado elege seu comando e relatoria. Por ser autor do requerimento de abertura da comissão parlamentar mista de inquérito, Fernandes pleiteia a presidência. Também há tratativas no sentido de deixar o posto com o União Brasil, mais precisamente com o deputado Arthur Maia, como divulgou emissora CNN. A legenda tem atuado de forma independente no Congresso.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer a relatoria com um aliado. O nome mais adequado para tal seria o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Caso isso não se confirme, o governo quer que ele assuma a presidência da comissão.

Composição

Até o fechamento desta matéria, no Senado, os blocos parlamentares da Resistência Democrática (Rede, PT, PSB, PSD), Vanguarda (PL, NOVO) e Aliança (PP, Republicanos) foram os únicos oficializados. Na Casa Alta, ainda falta o bloco Democracia (União, MDB, Podemos, PDT, PSDB).

Já a Câmara fechou as suas indicações. Há nomes de cinco grupos: União, PP, Federação PSDB/Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota; MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC; PL; PCdoB, PT, PV; e PSOL, Rede.

As indicações dos blocos compõem um quadro de 16 senadores e 16 deputados (mesmo número de suplentes) na CPMI.

Senado

Democracia (UNIÃO, MDB, PODEMOS, PDT, PSDB)

Ainda sem indicações.

Resistência Democrática (REDE, PT, PSB, PSD)

Titulares

Eliziane Gama (PSD)

Omar Aziz (PSD)

Otto Alencar (PSD)

Fabiano Contarato (PT)

Rogério Carvalho (PT)

Ana Paula Lobato (PSB)

Suplentes

Angelo Coronel (PSD)

Irajá (PSD)

Zenaide Maia (PSD)

Augusta Brito (PT)

Randolfe Rodrigues (REDE)

Sexta vaga desocupada

Vanguarda (PL, NOVO)

Titulares

Eduardo Girão (NOVO)

Magno Malta (PL)

Suplentes

Flávio Bolsonaro (PL)

Jorge Seif (PL)

Aliança (PP, REPUBLICANOS)

Titulares

Esperidião Amin (PP)

Damares Alves (REPUBLICANOS)

Suplentes

Luis Carlos Heinze (PP)

Cleitinho (REPUBLICANOS)

Câmara dos Deputados

UNIÃO, PP, Federação PSDB CIDADANIA, PDT, PSB, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PATRIOTA

Titulares

Arthur Oliveira Maia (UNIÃO)

Duarte (PSB)

Carlos Sampaio (PSDB)

Duda Salabert (PDT)

Quinta vaga desocupada

Suplentes

Felipe Francischini (UNIÃO)

Gervásio Maia (PSB)

Any Ortiz (CIDADANIA)

Josenildo (PDT)

Quinta vaga desocupada

MDB, PSD, REPUBLICANOS, PODE, PSC

Titulares

Paulo Magalhães (PSD)

Rafael Brito (MDB)

Aluisio Mendes (REPUBLICANOS)

Rodrigo Gambale (PODEMOS)

Suplentes

Laura Carneiro (PSD)

Emanuel Pinheiro Neto (MDB)

Roberto Duarte (REPUBLICANOS)

Mauricio Marcon (PODEMOS)

PL

Titulares

André Fernandes (PL)

Delegado Ramagem (PL)

Filipe Barros (PL)

Suplentes

Pr. Marco Feliciano (PL)

Nikolas Ferreira (PL)

Eduardo Bolsonaro (PL)

PCdoB, PT, PV

Titulares

Rubens Pereira Júnior (PT)

Rogério Correia (PT)

Jandira Feghali (PCdoB)

Suplentes

Aliel Machado (PV)

Carlos Veras (PT)

Delegada Adriana Accorsi (PT)

PSOL, REDE

Titular

Erika Hilton (PSOL)

Suplente

Pastor Henrique Vieira (PSOL)