O que dizem deputados e senadores do Ceará sobre a abertura de uma CPMI do 8 de janeiro

O atentado contra o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal ocorrido no dia 8 de janeiro deve passar a ser investigado também no âmbito do legislativo a partir desta semana.

Sessão conjunta do Congresso Nacional – da qual participam senadores e deputados federais – foi convocada para esta quarta-feira (26), quando deve ser lido requerimento para criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A CPMI do 8 de janeiro já tinha assinaturas suficientes para o pedido de instalação, mas ganhou força com o vazamento de imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto no qual o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Gonçalves Dias, interagindo com os vândalos no momento da invasão.

Para os parlamentares da bancada cearense do Congresso Nacional, a instalação da CMPI é inevitável e pode ser importante para a identificação e responsabilização tanto de invasores como daqueles que incentivaram ou financiaram os atos criminosos ocorridos em Brasília.

Contudo, alguns destacam os riscos da comissão agravar a polarização e reacender o debate eleitoral, trazendo poucos resultados efetivos para a investigação – que também ocorre no âmbito da Suprema Corte – e mesmo atrapalhe as discussões de outros temas dentro do Congresso.

Elucidação dos atos golpistas

Pelo menos 10 deputados federais e um senador da bancada do Ceará no Congresso Nacional assinaram o requerimento para criação da CPMI do 8 de janeiro – o número pode crescer, já que parlamentares ainda podem assinar o documento até a hora da leitura dele na quarta-feira.

Um dos que apoia a instalação, Luiz Gastão (PSD) ressalta que "desde o primeiro momento, achei importante esclarecer os fatos que ocorreram no dia 8". Para o deputado, o "sentimento" no Congresso é de "buscar a verdade dos fatos".

A identificação e responsabilização dos envolvidos nos atos criminosos, considera o parlamentar, deve ser prioritária. A deputada Dayany do Capitão (União) concorda. "A CPMI tem como principal objetivo punir os verdadeiros culpados pelos atos de vandalismo e, essa pauta já deveria estar mais avançada", critica.

Dr. Jaziel (PL) argumenta que a investigação, a nível legislativo, do atentado é uma "dívida" com a sociedade. "Deve ser feito e esclarecido ponto a ponto", completa.

O parlamentar considera que há uma "necessidade de esclarecimento" e é preciso encontrar "quem são os verdadeiros culpados", independente de a quem estes se ligariam politicamente. "Tem que falar a verdade para o povo", enfatiza.

Também signatário do requerimento, Matheus Noronha (PL) diz que a comissão irá possibilitar "a punição a quem tiver culpa" pelos atentados em Brasília. "Aqueles que não devem, não têm o que temer", afirma.

Outros deputados registraram apoio à CPMI por meio das redes sociais – inclusive citando a assinatura do requerimento. É o caso de Célio Studart (PSD), que citou que a decisão de apoiar a CMPI veio no mesmo dia em que foram divulgadas as imagens de Gonçalves Dias interagindo com invasores no Planalto.

"Com os fatos noticiados hoje, respeitando o equilíbrio, ponderação, e mandato feito para a verdade, decidi assinar a CPMI, pois naquele dia, presente no local, disse que repudiava todos que haviam ali entrado para depredar Congresso e demais prédios", pontuou.

Yury do Paredão (PL) também ressaltou o apoio à CPMI do 8 de janeiro. Segundo ele, a comissão deve servir "para explicar os acontecimentos do fatídico dia 8/1 e para a construção de ações que preservem a democracia."

O senador Eduardo Girão (Novo) defende a instalação da investigação para revelar tudo o que ocorreu nas ações criminosas vistas em Brasília. "Esse vazamento das imagens coloca o Governo Lula no centro da investigação e a gente precisa buscar a verdade. Chega de narrativas", disse ao Diário do Nordeste.

Adiamento da instalação da CPMI

A sessão conjunta do Congresso Nacional na qual será feita a leitura do requerimento – e consequente instalação da CPMI do 8 de janeiro – deveria ter ocorrido na última quarta-feira (19), mas foi adiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), também responsável por presidir o Congresso.

O adiamento foi alvo de críticas por parte de apoiadores da criação da comissão, inclusive um dos autores do requerimento, o deputado cearense André Fernandes (PL), e do senador Eduardo Girão (Novo).

Após a decisão de adiamento por parte de Pacheco, Fernandes foi um dos parlamentares a defender a obstrução tanto na Câmara dos Deputados como no Senado para pressionar pela instalação da comissão. "A instalação da CPMI do 8 de janeiro é inevitável", ressaltou o deputado.

Girão citou a obstrução realizada, principalmente, por parlamentares da oposição ao Governo Lula (PT) e o vazamento de imagens do Planalto como motivos para a mudança de discurso de parlamentares que, até então, não tinham assinado o requerimento.

"Parlamentares contrários à Comissão Mista mudam discurso e agora apoiam a investigação. A verdade e a justiça triunfarão", escreveu no perfil no Twitter. Tanto Fernandes como Girão fazem acusações de suposta omissão do governo federal durante os atos golpistas do 8 de janeiro – tese rechaçada por parlamentares da base governista.

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) criticou a "narrativa" de parlamentares da oposição durante coletiva realizada na última quarta-feira (19), reafirmando que as inovações foram "orquestradas e realizadas por bolsonaristas".

"O País sabe que eles (bolsonaristas) patrocinaram e executaram a tentativa de golpe. A narrativa deles (de uma possível participação do governo no 8 de janeiro) não cola. Vocês sabem que têm vários vídeos de deputados bolsonaristas convocando para a tentativa de golpe. As investigações estão a pleno vapor. Já tem ex-ministro da Justiça (de Bolsonaro) preso e militares", disse.

Apoio do Governo Lula à CPMI

A possibilidade de criação de uma CPMI era defendida por parlamentares oposicionistas desde o início da legislatura, mas tinha resistência do Governo Lula, o que acabava refletindo na base aliada ao presidente no Congresso.

Líder da bancada do PDT na Câmara, André Figueiredo explica que o governo tinha, inicialmente, colocado que os atos criminosos de 8 de janeiro seriam "uma questão muito mais da polícia federal, uma questão de investigação do que a pirotecnia de uma CPMI".

Guimarães também citou, na semana passada, que "quem governa não quer perder tempo com CPMI", estando mais "preocupado" com outras questões, como "aprovar a Reforma Tributária, as novas metas fiscais, o projeto do piso da enfermagem".

Contudo, continuou o cearense, caso haja a instalação, a base governista estarão "dentro para investigar tudo e seremos os primeiros a indicar os membros do colegiado". "Queremos uma investigação ampla, geral e irrestrita. Doa a quem doer", disse.

Para Figueiredo, é importante que haja a investigação para "não ficar a mercê de narrativas que tentam mais uma vez propagar fake news", inclusive aqueles que dizem que "quem promoveu (os atos) é quem está no governo", o que ele caracteriza como "absurdo".

O foco agora será em "apurar os responsáveis, os financiadores e tudo que ocasionou aquela cena lamentável na história da democracia do Brasil", completa.

O deputado José Airton Cirilo (PT) concorda que existe uma necessidade de identificar e punir os responsáveis pelos atentados. O parlamentar ressalta ainda a necessidade de aprendizado, "de valorização da democracia e respeitar as instituições e o patrimônio público", afirma.

A deputada Luizianne Lins (PT), por sua vez, manifestou apoio à instalação nas redes sociais. "Se a CPMI da tentativa de golpe de bolsonarista 8 de janeiro for aprovada, estaremos prontos para investigar", escreveu.

Riscos da instalação da CPMI

Com a instalação da CPMI considerada inevitável pela maior parte dos parlamentares federais, deputados cearenses também apontam riscos e eventuais prejuízos que podem ser ocasionados pela comissão.

Apesar de ter assinado o requerimento da CPMI do 8 de janeiro, Danilo Forte (União) diz que vê com "preocupação" a instalação da comissão.

Danilo Forte Deputado federal "De novo reacende a polarização, a radicalização. A gente está com um clima muito exacerbado, a agressividade no plenário da Câmara forte. Isso atrapalha o debate para a solução dos problemas reais do Brasil".

Ele considera que "não tem outro caminho" a não ser a criação da comissão, mas isso pode acabar fazendo com que "a agenda política tome de conta", paralisando o encaminhamento de outros debates, como o da Reforma Tributária. "O processo eleitoral passou, mas o debate da CPMI vai trazer isso de volta", completa.

O deputado Eunício Oliveira (MDB) ressalta que a CPMI é "mais um instrumento político, de enfrentamento político, mas sem nenhum resultado efetivo para a sociedade".

Ele cita a gravidade dos ataques e, por isso, a necessidade de serem "investigados com profundidade". Mas opina que isso "cabe a polícia federal, cabe à Justiça, cabe ao ministério público, cabe aos órgãos de investigação e julgamento".