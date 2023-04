Depoimento de Bolsonaro em inquérito da PF sobre atos de 8 de janeiro é marcado para próxima quarta

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi marcado para a próxima quarta-feira (26) pela Polícia Federal, no qual deve falar sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Conforme o g1, o político irá depor na sede da PF em Brasília.

A contribuição do ex-presidente foi determinada, na semana passada, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República.

Por isso, a Polícia Federal recebeu um prazo de 10 dias para ouvir Jair Bolsonaro.

Investigações

Durante investigação, foi apresentada uma postagem de Jair Bolsonaro, publicada em 11 de janeiro, em que compartilhou um post questionando a segurança do sistema eleitoral.

Segundo o G1, a investigação avaliou que o ex-presidente não apresentou provas ao fazer o questionamento, o que pode ter estimulado as invasões às sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.