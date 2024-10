Caucaia: Naumi critica atual gestão, promete auditoria em secretarias e sinaliza espaço para aliados

O prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), disse, neste domingo (27), logo após a vitória nas urnas, que os 100 primeiros dias de sua gestão à frente do município metropolitano serão para "organizar" e "por a casa em ordem". "Porque a gente vai pegar, na verdade, uma prefeitura quebrada", disse o político.

Em coletiva de imprensa no comitê, ele também afirmou que, assim que tomar posse, fará auditorias na gestão. "Todas as secretarias vão ser auditadas", prometeu.

Veja também PontoPoder Quem é Érika Amorim, nova primeira-dama de Caucaia? PontoPoder Quem é Priscila Menezes, nova vice-prefeita de Caucaia? PontoPoder Quem é Naumi Amorim, novo prefeito eleito de Caucaia

Atualmente, Caucaia é comandada por Vitor Valim (PSB), que não quis se candidatar à reeleição e apoiou, nesta campanha, o jornalista Waldemir Catanho (PT).

Ataques a adversários

Em seu primeiro discurso como prefeito eleito, Naumi se defendeu de ataques de adversários durante a campanha dizendo que queria "abraçar" quem o "esculhambou".

"A proposta de vocês era atacar a mim, a minha família e as pessoas que estavam comigo, mas não vou fazer da mesma forma, não vou fazer o que vocês fizeram comigo. Eu quero fazer diferente, quero abraçar aqueles que me 'esculhambaram', abraçar de forma diferente, não querendo perto de mim, vou logo falar, eu quero que a gente lute junto", anunciou, aproveitando para agradecer a pastores, padres e "todas as religiões" que o apoiaram na campanha. "Vamos cuidar de todos", garantiu.

Ele também prometeu mudanças na área da Saúde em "três, quatro meses" de governo. "Vocês vão ver o que é que vai virar a Saúde. Nós vamos cuidar da Saúde. Vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer as pessoas chegarem no hospital, na UPA [Unidade de Pronto Atendimento], e serem atendidas. Como foi na minha época", disse.

Embora tenha dito que não faria ataques diretos, Naumi criticou diretamente o prefeito Vitor Valim (PSB), dizendo que o político teria "vendido" a cidade. "Esse prefeito que está aí alugou a prefeitura, vendeu a Prefeitura de Caucaia. Mas você pode ter certeza de que quem vai mandar na prefeitura não é outra pessoa, não. Quem vai mandar na prefeitura é o Naumi Amorim. Quando tiver alguma coisa de errado, quem responde é o Naumi Amorim, não vai ser secretário, não. O secretário que for escolhido, se não fizer do meu jeito, no mesmo dia está na rua", acrescentou.

Grupo de transição

Naumi foi apoiado, neste segundo turno, pelos seus antigos adversários no pleito: Emília Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL). À imprensa, ele não apontou futuros secretários municipais, mas sinalizou que a apoiadora tucana terá espaço em seu governo.

"Com certeza, a gente quer o apoio de todos. Não só na campanha, a gente quer o apoio na nossa administração, para a gente fazer o melhor. A gente não administra sozinho. Você nunca vai conseguir plantar uma roça e colher sozinho, vai ter que contar com alguém", afirmou o político.

Emília chegou a confirmar que fará parte da equipe de transição de governo em Caucaia. "Vou participar da equipe de transição e vou estar participando, também, ativamente. Não diretamente do governo Naumi, mas me colocando à disposição como deputada e como cidadã para ajudar a ele no que for preciso", afirmou a deputada estadual.

Tanilo Menezes (MDB), atual presidente da Câmara Municipal e pai da vice-prefeita eleita, Priscila Menezes (MDB), também deve fazer parte da equipe de transição de governo e promete um trabalho "pacífico". "Vamos conversar com o prefeito Vitor Valim e fazer uma transição pacífica. [...] Amanhã não, mas, quarta-feira [30], a gente vai ter uma conversa com ele [Valim] e começar a transição", adiantou.

Veja também PontoPoder Quais são as principais promessas de Naumi Amorim, novo prefeito eleito de Caucaia PontoPoder ‘Eu era desconhecido do eleitorado’ diz Catanho após vitória de Naumi em Caucaia

Vitória em Caucaia

Naumi Amorim venceu o segundo turno das eleições municipais em Caucaia, neste domingo (27). Ele obteve 60,4% dos votos válidos.

O político já foi prefeito do município entre 2017 e 2020, mas perdeu a reeleição, à época, para Valim.

Nascido em Tauá e criado em Parambu, no Sertão dos Inhamuns, Naumi é empresário e deputado federal, mas também já cumpriu mandato parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).