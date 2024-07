Caucaia: Na reta final da pré-campanha, Emilia Pessoa garante apoio do União Brasil, PDT e PP

Na reta final do prazo de convenções partidárias, Emilia Pessoa (PSDB), pré-candidata oposicionista em Caucaia, conseguiu atrair o apoio de adversários e ampliar seu arco de aliança. A tucana garantiu o apoio do União Brasil, que tinha o atual vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho, como pré-candidato, e do PDT, que tinha planos de lançar o ex-prefeito Zé Gerardo no pleito. O PP também passa a integrar a coligação em torno do nome de Emília.

A convenção que oficializa toda essa articulação está marcada para o dia 2 de agosto, às 17h45, no Colégio Pleno, em Caucaia. Até o momento, o grupo não anunciou o nome de quem estará na vaga de candidato a vice-prefeito.

“O projeto é único, é pelo povo de Caucaia, e hoje essa união é consolidada por todos esses partidos, grandes partidos, com grandes nomes aqui no Estado do Ceará, e traz esse reforço grande para o PSDB, para o 45, faz com que a gente, nessa força de mulher, de política, de entender que esse é o caminho para a transformação de qualquer vida, de qualquer família. É para isso que nós estamos aqui, para lutar pelo que é certo” Emilia Pessoa (PSDB) Pré-candidata a prefeita de Caucaia

Atual vice-prefeito da cidade, mas rompido politicamente com o grupo de Vitor Valim (PSB), Deuzinho Filho destacou a importância da união entre os partidos.

"Estamos nos unindo para apresentar um projeto sólido e comprometido com as necessidades reais do nosso povo. Emilia Pessoa traz consigo uma experiência valiosa e, com o apoio do União Brasil, PDT e PP, estamos prontos para trabalhar incansavelmente por uma Caucaia mais justa e próspera. A Caucaia é nossa", declarou Deuzinho.

Outras duas lideranças do União Brasil, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e a deputada federal Fernanda Pessoa, também manifestaram seu apoio à candidatura de Emilia.

Dona Flor, presidente do PP Caucaia, reforçou o compromisso do partido com a melhoria do município: "Estamos juntos para construir uma Caucaia melhor, ouvindo a população e trabalhando com seriedade e dedicação".