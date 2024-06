Capitão Wagner lança pré-candidatura e aposta em diversidade eleitoral: 'Fortaleza é muito eclética'

O ex-deputado federal Capitão Wagner lançou, oficialmente, sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira (6), durante o encontro estadual do União Brasil. O político comentou sobre suas estratégias para chegar ao comando do Executivo da Capital. Ele disse ainda que tem mantido conversas em busca de uma aliança para o pleito com outros pré-candidatos de direita.

Segundo Wagner, uma de suas principais apostas será na diversidade do eleitorado.

“A grande diferença dessa campanha, sem dúvida nenhuma, vai ser o discurso maduro, sem radicalismo, sem briga, sem ofensa. Eu acho que isso tem chamado a atenção da população. Hoje, eu tenho eleitores de centro-esquerda, de centro, de direita, de direita radical, e o caminho é esse, a cidade de Fortaleza é muito eclética, não é uma cidade de um campo ideológico, é com esse perfil e com esses discurso que a gente vai ganhar a eleição”, disse.

Wagner ressaltou ainda que, para este ano, traz no currículo o período em que ficou à frente da Saúde de Maracanaú.

“Queremos conduzir esse processo com muita humildade, muita disciplina e muito empenho. Eu tenho dito que, se o povo de Fortaleza me der essa oportunidade de sentar na cadeira de prefeito, ele não vai se arrepender. O povo está cansado de eleger pessoas por conta dos padrinhos políticos e a hora de eleger alguém da periferia, que pegou ônibus para estudar, que pegou ônibus pra ir trabalhar, que recebeu um salário mínimo, um contracheque no final do mês, é uma oportunidade de ter um olhar diferente para a periferia. Hoje, nós vivemos em duas Fortalezas, uma da (Avenida) 13 de maio para cá e outra da (Avenida) 13 de maio para lá. Eu quero governar uma cidade que seja unida, que seja uma cidade só” Capitão Wagner Pré-candidato do União Brasil

“Eu tenho dito muito que essa eleição é a eleição da minha vida. Eu acho que ela vai demarcar uma candidatura extremamente madura. Estou maduro não só enquanto pessoa, mas também enquanto político. Eu ocupei a função de vereador, de deputado estadual, de deputado federal e, recentemente, eu ocupei uma função do Executivo à convite do prefeito Roberto Pessoa, e essa função foi muito exitosa”, acrescentou.

ARCO DE ALIANÇA

Com um cenário inédito, em que pode ter dois antigos aliados da direita como adversários, Wagner disse ainda que tem mantido conversas sobre as pré-candidaturas de André Fernandes, do PL, e de Eduardo Girão, do Novo.

“Tanto a (executiva) nacional do PL quanto a nacional do União Brasil estão conversando, estão conversando também com o Novo, conversando com outros partidos, então acredito que somente em julho, nas proximidades da convenção é que iremos definir o arco de aliança”, ressaltou.

Wagner acrescentou que tem “muita humildade” em relação à sua pré-candidatura, mas ressaltou que, em pesquisas internas, aparece com ampla vantagem.





“Com o partido sólido, com o programa de governo que a gente vem construindo há muito tempo, com o grupo de apoiadores que temos hoje, a pré-candidatura está muito consolidada. Com o pé no chão, com muito respeito aos nossos aliados, vamos continuar conversando durante todo o mês para, quem sabe, convencer os demais integrantes desse campo de centro-direita que a nossa a nossa candidatura é a candidatura mais viável” Capitão Wagner Pré-candidato do União Brasil

CÚPULA DO UNIÃO BRASIL

O evento contou com a presença do presidente do União Brasil, Antônio Rueda; do governador de Goiás, Ronaldo Caiado; do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto; além de lideranças locais, como os deputados federais Danilo Forte, Fernanda Pessoa, Dayany Bittencourt e Moses Rodrigues.

Legenda: Capitão Wagner ao lado de aliados no lançamento de sua pré-candidatura Foto: Kid Jr

Participaram ainda os deputados estaduais Felipe Mota, Sargento Reginauro, Firmo Camurça e Aloísio Brasil. Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú e um dos principais fiadores das candidaturas de Wagner, estava no encontro.