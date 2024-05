Capitão Wagner ainda aposta em união da direita em Fortaleza: 'Se não com única, diminuir para duas'

Presidente do União Brasil e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o ex-deputado Capitão Wagner disse que segue articulando para tentar reduzir de três para uma a quantidade de candidaturas de direita na Capital. Além dele, dois outros nomes se apresentaram como pré-candidatos: o deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo). A intenção do dirigente do União Brasil é ter, no máximo, dois nomes desse campo político no pleito.

Wagner esteve na Câmara Municipal de Fortaleza na manhã desta terça-feira (21) para acompanhar a posse da vereadora Andreza Matos (União), que assume durante a licença de Inspetor Alberto (PL).

Veja também PontoPoder Eleições de 2024 podem consolidar novo perfil da oposição no Ceará PontoPoder Presidente do Novo defende união da direita em Fortaleza: 'Oportunidade única de eleger um prefeito'

“Hoje, todo mundo é pré-candidato, mas, até julho, muita água pode passar por debaixo da ponte. Só saberemos se todas as pré-candidaturas serão mantidas nas convenções. Quando dizemos que ele é pré-candidato é porque ainda não há a certeza”, disse.

“A gente trabalha para tentar unir esse campo de centro-direita ainda, se não com a única candidatura, mas diminuir de três para duas. É esse o trabalho que a gente tem dedicado esforços até o mês de julho. Enquanto houver esperança para diminuir esse número de candidatos, a gente vai estar trabalhando para que isso aconteça” Capitão Wagner Presidente do União Brasil e pré-candidato a prefeito de Fortaleza

Wagner anunciou ainda que, no próximo dia 6 de junho, haverá o encontro regional do União Brasil em Fortaleza, com a presença de lideranças nacionais da sigla, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, e o presidente nacional da legenda, Antônio Rueda.

“Trabalhamos na perspectiva de ampliar nosso arco de aliança, trazendo outros partidos que possam, quem sabe, indicar o nome do vice ou agregar alguma proposta para o nosso plano de governo até julho”, disse.

Sobre o espaço de candidato a vice-prefeito, Wagner foi cauteloso. Segundo ele, não há definição se será um homem ou uma mulher para a vaga.

“O que eu defini é ser alguém diferente de mim, mas não necessariamente na diferença do gênero, se for, melhor ainda, mas a perspectiva é que seja alguém diferente, quem sabe o empresário ou alguém de uma causa social”, reforçou.

6 vereadores é a projeção de eleitos do União Brasil para o pleito deste ano

Eleições 2024

O político ainda fez projeções para a disputa eleitoral em si.

“Desde o ano passado, estabelecemos a meta de não deixar cair de 30% (as intenções de votos em pesquisas internas do partido) até o início da eleição. Isso nos dá, além do recall da última eleição, a condição de estar no segundo turno”, disse.

Na avaliação do pré-candidato, postulantes na disputa majoritária que somarem cerca de 25 pontos percentuais no primeiro turno devem seguir para o segundo turno. “Não dá para imaginar que essa eleição possa ser decidida no primeiro turno, como foi a de governador”, concluiu.

Sobre as eleições para vereador, o presidente do União Brasil projetou a eleição de seis parlamentares.