Camilo se reúne com Cid e Ciro no Palácio da Abolição: 'conversamos sobre defesa da democracia'

O governador Camilo Santana (PT) se reuniu, nesta sexta-feira (6), com os ex-governadores Ciro e Cid Gomes - este atualmente senador -, líderes do PDT no Ceará. O encontro no Palácio da Abolição foi registrado nas redes sociais.

"Conversamos sobre conjuntura nacional, defesa da democracia, e sobre ideias e ações para melhorar a vida do nosso povo", escreveu Camilo.

"Ciro e Cid fazem parte de um projeto que, ao lado de outros parceiros, tem ajudado muito o nosso Ceará", completou.

Assim como o governador, o presidenciável pedetista e o senador têm se colocado constantemente como oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Presidenciáveis

Ainda neste mês, Camilo deve se encontrar com outro nome cotado para a disputa presidencial de 2022: o ex-presidente Lula (PT), que tem agenda prevista no Ceará na segunda quinzena de agosto.

Bolsonaro também visitará o Estado na próxima sexta-feira (13). Na mais recente passagem pelo Ceará, em fevereiro, ele não esteve com o governador. O petista, aliás, fez críticas às aglomerações provocadas pelo presidente.