Camilo se emociona com homenagem de Elmano e aplausos no Palácio da Abolição

O ex-governador Camilo Santana (PT) foi homenageado pelo novo governador do Ceará, Elmano de Freitas, neste domingo (1º), durante a cerimônia de transmissão do cargo da ex-governadora Izolda Cela para o petista, no Palácio da Abolição.

Em seu discurso, Elmano - que já havia mencionado o antecessor na Assembleia Legislativa -, fez um agradecimento direto ao futuro ministro da Educação, principal cabo eleitoral da eleição de Elmano.

"Você liderou nosso Estado em quase oito anos e meio imerso em crises jamais imaginadas: crise da seca, motins, pandemia... Em todas elas, você esteve presente, com diálogo, humildade e muita força. E o mais importante, em todas elas você nunca largou a mão do nosso povo", disse o novo governador, agradecendo o esforço de Camilo nos quase oito anos de gestão.

Legenda: Camilo foi aplaudido após fala de Elmano Foto: Thiago Gadelha

Durante a fala, Camilo se emocionou e foi aplaudido de pé pelos convidados que acompanharam a cerimônia no Palácio.

As cerimônias de posse e transmissão do cargo foram céleres e se encerraram por volta das 10h40 para que a comitiva viaje para acompanhar a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília.