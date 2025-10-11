Câmara dos Vereadores promove mutirão de serviços no Conjunto Ceará

Os moradores do Conjunto Ceará tiveram acesso, neste sábado (11), a diversos serviços gratuitos, como emissão de documentos, vacinação e consultas para os pets, aferição de pressão e até orientações jurídicas com a Defensoria Pública. Tudo isso integra o projeto "Nossa Casa é de Todos", iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A meta da ação, iniciada nesta sexta-feira (10), é aproximar o Legislativo Municipal da população. "O papel importante é trazer esse pertencimento da população e fazer junto com os vereadores e as lideranças essa festa bonita", destacou o presidente da CMFor, Léo Couto (PSB).

Além do presidente da CMFor, o prefeito Evandro Leitão (PT), o secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa, e vereadores de Fortaleza também estiveram no Conjunto Ceará para participar da ação.

"É importante que a Câmara de Vereadores possa ter a sensibilidade de, para além de legislar e fiscalizar, possa estar próxima da população fortalezense. (...) Aqui no Conjunto Ceará ela dá essa demonstração de proximidade", elogiou Evandro Leitão.

A Regional 11 é a segunda a receber uma edição do "Nossa Casa é de Todos". Além do mutirão de serviços, o projeto conta com Feira do Empreendedor e programação cultural.

Legenda: O presidente da CMFor, Léo Couto, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, além de vereadores de Fortaleza participaram da ação Foto: Mateus Dantas/CMFor

No sábado, as atrações são André Vinícius, Forró Dose Dupla e Pedrinho Ordep. A programação começou às 8h e seguiu até as 14h.

Antes disso, os vereadores realizaram uma sessão plenária na comunidade na quinta-feira (8) – a primeira realizada fora da sede do Parlamento municipal desde 2011.

Ainda em 2025, devem acontecer duas edições do "Nossa Casa é de Todos". Em novembro, o bairro Pirambu recebe a iniciativa, enquanto em dezembro será realizada em Messejana.

Mutirão de serviços

A população tinha à disposição dez órgãos públicos, que estavam efetuando a emissão de documentos. Quem foi até o Polo de Lazer do Conjunto Ceará poderia, por exemplo, emitir o bilhete único e o cartão do idoso, com o Sindiônibus.

A Secretaria de Proteção Social esteve presente com o Caminhão do Cidadão, onde era possívem emitir 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CNI), Carteira de Trabalho Digital e CPF e ainda receber orientações sobre o Seguro Desemprego.

Era possível ainda emitir a certidão de nascimento, para quem nunca teve, com a Fundação da Criança e da Família Cidadã.

Legenda: Projeto contou com espaço dedicados para crianças, nessa véspera do Dia das Crianças Foto: Mateus Dantas/CMFor

Também estiveram presentes órgãos como AMC, Etufor, Enel, Cagece, Prevmóvel do INSS, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

O Banco do Nordeste também integrou o mutirão, dando orientações sobre o Credamigo, assim como a Defensoria Pública e a Procuradoria da Mulher da CMFor, oferecendo orientações jurídicas para a população.

Havia ainda a disponibilidade de espaços sensoriais, infantis e pets, como:

Espaço Sensorial Evoluir:

Espaço Kids

Espaço Pet

Stand Sana – com cosplay, batalha de rimas, games e robótica sustentável.

A população poderia ainda fazer atendimento médico, com a aferição de pressão e vacinação, assim como orientações sobre arboviroses.