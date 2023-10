Câmara de Santa Quitéria arquiva processo de cassação da prefeita interina Lígia Protásio

Após mais de dois meses da instalação de uma comissão processante para analisar denúncia de supostas infrações político-administrativas, a Câmara Municipal de Santa Quitéria arquivou o processo contra a prefeita interina Lígia Protásio (PP). A resolução da sessão plenária dessa sexta-feira (20) teve oito votos a três.

A vitória de Lígia representa uma sustentação mais sólida contra o prefeito Braguinha (PSB), afastado pela Justiça desde abril deste ano. O processo foi aberto em 4 de agosto, por nove votos a um. Na época, a única resistência foi o vereador Renato Catunda (PT), aliado da prefeita interina.

Poucos dias depois, a Casa arquivou uma outra investigação contra o gestor titular, investigado por supostamente fazer gastos excessivos na administração municipal em postos de combustível na cidade.

Após a Justiça renovar o afastamento de Braguinha por mais 180 dias, neste mês, Lígia conseguiu incorporar mais parlamentares à sua base e evitar o seguimento da denúncia.

Ao longo do funcionamento da comissão processante, ela foi convocada para apresentar defesa. No fim, a relatora Aurismênia Chaves (MDB) elaborou um parecer sugerindo o encerramento do processo, posição seguida pelo membro do colegiado Miúdo (MDB), antes de seguir a plenário.

Lígia acompanhou a votação de forma remota, já que cumpria agenda em Fortaleza em evento do Governo do Estado. O Diário do Nordeste contatou a prefeita interina para uma manifestação sobre o assunto. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Votação sobre o arquivamento da denúncia

A favor

Aurismênia Chaves;

Gessiane Cordeiro;

Eliandro Mesquita;

Cesário Junior;

Irmão Pereira;

Dânio Braga;

Miúdo;

Renato Catunda.

Contra

Gardel Padeiro;

Jarina Cavalcante;

Uberlânio Viana.

Como é de regra, o presidente da Casa, Joel Barroso, não votou. Já o vereador Douglas Lira não compareceu à votação.