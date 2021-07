Bolsonaro passa bem em primeira noite internado em SP e fará bateria de exames

O presidente Jair Bolsonaro passou bem durante a primeira noite internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo, para onde foi transferido na noite de quarta-feira (14) devido a um quadro de obstrução intestinal. As informações são do portal G1.

Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para realizar procedimento cirúrgico no Hospital Vila Nova Star, localizado na Vila Nova Conceição.

No local, exames clínicos, laboratoriais e de imagem foram conduzidos pela equipe médica do presidente, coordenada pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo. Segundo publicação do O Globo, uma bateria de exames será conduzida nesta quinta (15).

Legenda: Bolsonaro foi internado com dores abdominais após dias de soluço Foto: Reprodução

Inicialmente, a cirurgia de emergência foi descartada, logo após ficar definido que Jair Bolsonaro deve receber um "tratamento clínico conservador". Até o momento, não existe previsão para a saída do presidente da unidade de saúde.

Entretanto, segundo o senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ), ele deve permanecer em observação por três dias em São Paulo.