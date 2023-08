Bolsonaro é intimado pela PF no caso dos empresários que defenderam golpe de Estado nas eleições

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento no inquérito sobre os empresários que conversaram sobre uma tentativa de golpe de Estado em mensagens de WhatsApp, no ano passado.

Segundo o g1, que publicou a informação, o depoimento está previsto para o dia 31 deste mês. Contudo, a defesa do ex-mandatário do Executivo nacional disse ao site que quer acessar os autos antes da oitiva.

De acordo com as investigações, nos textos enviados pelo aplicativo de mensagens instantâneas, os empresários, apoiadores do ex-presidente, defenderam um golpe de Estado enquanto Bolsonaro ainda estava à frente do País, caso ele perdesse as eleições gerais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — o que acabou se concretizando.

Mais tempo para investigar

Nessa segunda-feira (21), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento da investigação contra seis dos empresários envolvidos na história e que foram alvos de mandados ainda em agosto do ano passado. As mensagens foram reveladas, à época, pelo Metrópoles.

O ministro, porém, concedeu à PF mais 60 dias para aprofundar as investigações sobre Luciano Hang, presidente da Havan, e Meyer Joseph Nigri, fundador da Tecnisa.