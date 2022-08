Empresários que defenderam golpe pelo WhatsApp são alvos da PF; cearense está na lista

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (23), mandados de busca e apreensão em imóveis de oito empresários que compartilharam no WhatsApp mensagens em defesa de um golpe de Estado no Brasil. Os alvos são de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, cujo investigado é Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu.

Os mandados foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também incluiu o bloqueio das contas bancárias dos empresários, bloqueio das contas nas redes sociais, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário.

Antes disso, advogados e entidades já haviam solicitado que os empresários fossem investigados no âmbito do inquérito das milícias digitais. Isso porque, segundo o portal Metrópoles, empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram a defender um golpe de Estado caso Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vença as eleições deste ano.

Quem são os empresários alvos da PF

Além de Afrânio Barreira Filho, do grupo Coco Bambu, outros supostos integrantes do grupo são

Luciano Hang (dono da Havan);

Ivan Wrobel (da construtora W3 Engenharia);

Marco Aurélio Raymundo, o "Morongo" (dono da marca de surfwear Mormaii);

José Isaac Peres (dono da gigante de shoppings Multiplan)

José Koury (dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro).

Também são citados Luiz André Tissot e Meyer Joseph Nigri.

O mandado contra o empresário cearense está sendo cumprido na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, onde Afrânio Barreira mora.

A defesa de Afrânio Barreira, representada pelo advogado Daniel Maia, afirmou que "o mandado de busca e apreensão foi originado de denúncias falsas e infundadas, baseadas em uma perseguição política e pessoal que o Afrânio está sofrendo".

Segundo Maia, o empresário e familiares não se encontravam na residência durante o cumprimento do mandado judicial pela PF, porque estão em viagem. Apenas dois aparelhos celulares foram apreendidos. O próprio advogado acompanhou a diligência.

Formado em Engenharia, Afrânio Barreira é dono da rede de restaurantes a la carte Coco Bambu. O empresário já atuou na mesma área em que é graduado, em lava-jato e pastelaria.

O advogado Daniel Maia reforçou ainda que a operação não tem como alvo o Coco Bambu. "O Afrânio está absolutamente tranquilo e disposto com a colaborar com a investigação. Ele tem interesse em mostrar a verdade, porque a verdade é que vai arquivar esse processo".

Teor das mensagens

No grupo "Empresários & Política", criado no aplicativo WhatsApp, os apoiadores de Jair Bolsonaro defendem uma possível ruptura democrática caso Lula (PT) seja eleito no pleito de outubro, derrotando o atual presidente.

O empresário José Koury comentou preferir "um milhão de vezes" um golpe de Estado à volta do Partido dos Trabalhadores.

"Prefiro golpe do que a volta do PT. Um milhão de vezes. E com certeza ningúem vai deixar de fazer negócios com o Brasil. Como fazem com várias didaturas pelo mundo", disse.

André Tissot, por sua vez, opinou que se o golpe tivesse ocorido "nos primeiros dias de governo, teríamos ganhado outros 10 anos a mais".