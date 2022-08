Alexandre de Moraes toma posse como presidente do TSE e sai em defesa da democracia e das urnas

O ministro Alexandre de Moraes assumiu nesta terça-feira (16), a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi aplaudido por quase um minuto pelas autoridades presentes, após assinar o termo de posse.

Moraes pontuou que sua missão é combater a disseminação de notícias falsas e os ataques contra o sistema eletrônico de votação. Ele defendeu a democracia, afirmando que o sistema é "uma construção coletiva de quem acredita na paz".

"Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo, mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional", pontuou Moraes.

O ministro discursou ainda citando a liberdade de expressão, afirmando ela "não é liberdade de agressão e não é liberdade de destruição da democracia".

Cerimônia de posse

Estiveram presentes na cerimônia o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta um terceiro mandato.

Legenda: Cerimônia reuniu diversas autoridades políticas Foto: Antônio Augusto/Secom/TSE

A solenidade teve ainda a presença dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e José Sarney.

O corregedor da Justiça Eleitoral Mauro Campbell Marques abriu os discursos e disse que Moraes é o melhor nome possível para comandar o TSE nas eleições de outubro.

"Ninguém melhor que o nosso novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral está talhado para conduzir as eleições de modo firme, imparcial, técnico, previsível e democraticamente", afirmou.

Izolda Cela comparece

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), assim como outros gestores do País, compareceu à posse de Alexandre Moraes. "Eles terão a missão de conduzir as eleições gerais deste ano, garantindo a democracia e a lisura do processo eleitoral", escreveu a gestora após a solenidade.

"Desejo boa sorte e ótimo trabalho aos novos presidente e vice-presidente do TSE", finalizou a chefe do Executivo cearense.