Tiririca declara patrimônio de R$ 26 mil ao TSE

O deputado federal Tiririca (PL-SP), que concorre ao quarto mandato, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano um patrimônio de R$ 26.872,96, valor significativamente menor do que o apresentado em 2018, quando informou possuir R$ 480 mil em bens.

Conforme informações do jornal O Globo, a maior redução do capital do artista foi registrado nas participações societárias. Em 2022, ele declarou R$ 10.710, sendo que em 2018 a quantia ultrapassa os R$ 317,7 mil (R$ 418 mil, quando corrigido pela inflação atual). Outro abatimento é a ausência de um carro, no valor de R$ 150 mil, que integrava as propriedades do político na última eleição.

Nesses quatro anos de mandato, ele declarou que o valor nas quotas de capital se manteve em R$ 9,9 mil e teve pouca variação na caderneta de poupança — de R$ 2.134,51 para R$ 2.445.

A candidatura de Titirica foi registrada na última quinta-feira (11). O prazo para os candidatos apresentarem todas as informações ao TSE encerra nesta terça-feira (16).

Redução observada desde 2014

A redução do patrimônio do palhaço é observado desde 2014, quando declarou possuir R$ 523 mil, valor que chegaria a R$ 680 mil em 2018. No entanto, no pleito seguinte o deputado informou ter R$ 480 mil, representando uma perda de R$ 200 mil.

Até o momento da publicação deste material, a assessoria do político, procurada pelo jornal fluminense, não havia se manifestado.

