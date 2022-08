Capitão Wagner defende isenção de impostos e diz que provocação não é bom para o Ceará

No primeiro ato de campanha ao Governo do Ceará, o candidato Capitão Wagner (União) defendeu, nesta terça-feira (16), a redução de impostos como indutor de desenvolvimento local. O deputado federal também evitou embates com adversários políticos.

Entre as propostas, Wagner defendeu a isenção de impostos para uma classe dos motociclistas no Ceará. A ideia é transferir indiretamente uma fatia do orçamento público para os mais "carentes".

"Estamos muito focados em ter um Estado que cuide dos mais carentes, é por conta disso que a nossa proposta, já de primeira mão, é isentar o IPVA dos motociclistas que têm motocicletas até 170 cilindradas", disse.

A proposta, segundo ele, retira dos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões em um orçamento de R$ 31 bilhões. "É algo muito razoável, a gente vai colocar R$ 100 milhões aí na mesa de quem mais precisa", afirmou.

Outro projeto citado pelo candidato é estimular o emprego para a juventude. Uma parceria entre o Governo e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) seria feita para qualificar cerca de 50 mil jovens em cada semestre para o mercado de trabalho.

"Em seis meses a gente vai ter 50 mil jovens capacitados entrando no mercado de trabalho", disse o parlamentar.

Legenda: O candidato de oposição prometeu investimentos para a área de juventude Foto: Kid Junior

Embates

O candidato do União Brasil defendeu que a disputa ao governo estadual seja no campo das propostas, evitando embates contra adversários políticos.

"Estamos desestimulando qualquer ato de rebater provocações dos adversários, estamos muito preocupados sobre essa questão, porque a tendência nacional é que tenhamos uma eleição muito acirrada e estimular esse tipo de provocação não é bom nem pra o Ceará nem um pouco pro Brasil", declarou.

Agenda

O primeiro ato de campanha de Capitão Wagner ocorreria na Câmara Municipal de Fortaleza, na posse do vereador Wagner Lobo.

O evento, no entanto, acabou sendo adiado e o grupo começou o evento em um adesivaço no cruzamento das avenidas Barbosa de Freitas com Santos Dumont.

