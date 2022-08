Capitão Wagner começa campanha com adesivaço em Fortaleza ao lado de aliados

O candidato do União Brasil ao Governo do Ceará, Capitão Wagner, iniciou a campanha eleitoral nesta terça-feira (16), em Fortaleza, ao lado do vice, Raimundo Gomes de Matos (PL), e de candidatos da aliança ao legislativo.

A militância chegou ao cruzamento das avenidas Barbosa de Freitas com Santos Dumont por volta das 17h para a realização de um "adesivaço".

Wagner defendeu políticas de criação de emprego para a juventude e de redução de impostos para trabalhadores. O candidato também declarou que não deverá estimular o embate público entre candidaturas adversárias.

"Estamos focados em gerar oportunidades para os jovens", defendeu o parlamentar.

Para o candidato a vice na chapa, Raimundo Gomes de Matos, a prioridade é investir em projetos "exequíveis" de combate à probreza.

"A questão da segurança é fundamental, mas está sendo formatado as propostas multisetoriais, que passa pela saúde, educação, habitação", disse.

Na sequência, o deputado federal cumpre agenda na avenida Bezerra de Menezes com Justiniano de Serpa para outro adesivaço.

E encerra o primeiro dia de campanha na inauguração do comitê de candidato ao legislativo.

Legenda: O candidato participou de evento na avenida Santos Dumont Foto: Kid Junior

Foco

O candidato do União Brasil priorizou a cidade de Fortaleza para realizar todos os atos de campanha.

Wagner já foi duas vezes candidato à prefeitura da Capital, indo aos dois turnos contra Roberto Cláudio e José Sarto em 2016 e 2020, respectivamente.

Ao longo da pré-campanha, o deputado percorreu diversos municípios do interior em busca de aliados para a composição de partidos.

Presenças

Participaram do ato os deputados estaduais Soldado Noelio (União), Tony Brito (União) e Carlos Matos (União), além do vereador Sargento Reginauro (União).

O primeiro ato de campanha de Capitão Wagner ocorreria na Câmara Municipal de Fortaleza, na posse do vereador Wagner Lobo. O evento, no entanto, acabou sendo adiado.

