Baú da política: campanhas contratam imitador de Lula para anunciar apoio em eleição

“Companheiros e companheiras, nunca na história deste país…”: a frase tantas vezes repetidas nas últimas duas décadas no Brasil é de autoria inconfundível. Em eventos, inaugurações, anúncios de ações e pronunciamentos oficiais, o presidente Lula (PT) repete o que já virou bordão para exaltar os avanços de seu governo.

Foi aproveitando essa memória popular que, em 2008, as campanhas de dois candidatos a prefeito cearense, Romeu Aldigueri (PDT), de Granja, e Antônio Almeida (MDB), de Acopiara, usaram uma gravação com as características da voz do Lula. Na mensagem, o suposto presidente, que, na verdade, era um humorista, anunciava apoio aos dois políticos, os citando nominalmente.

A estratégia eleitoral provocou burburinho não só em Granja e em Acopiara — onde os postulantes viraram alvos da Justiça Eleitoral —, mas um dos candidatos recebeu uma sanção nacional do partido ao qual era filiado, sendo expulso da sigla.

Apoio de peso

À época, Lula vivia um pico de popularidade do segundo governo — após superar o desgaste do Mensalão e se reeleger. A busca pelo apoio do petista era intensa e gravações com “falsos” presidentes apoiando candidatos proliferaram no Brasil todo. Contudo, os casos cearenses foram usados como referência na Justiça.

As campanhas de Romeu, à época no PPS, e Antônio, no PTB, usavam a mesma empresa de marketing eleitoral para gerenciar as propagandas. As campanhas contrataram um humorista apelidado de Fox para imitar a voz do então presidente e anunciar o apoio.

Os candidatos apoiados pelo “falso Lula” integravam chapas coligadas ao PT e já utilizavam a imagem do presidente em seu material de campanha impresso. Os áudios foram veiculados em rádios e começava com a tradicional saudação do petista: “companheiros e companheiras”.

O humorista ainda reproduzia termos comumente usados por Lula, como "nunca na história desse país se fez tanto para melhorar a vida das pessoas".

Expulsão

O apoio do falso Lula ao então candidato Romeu Aldigueri foi um dos que provocou maior alvoroço. À época, o político tentava chegar ao comando de Granja, onde está a sua base eleitoral. Ele disputava a cadeira do Executivo contra Esmerino Arruda, seu tio e principal adversário, e o vereador Eliomar Dias.

A polêmica em torno da gravação citando Aldigueri teve início quando seu primo, o então deputado estadual Gony Arruda (PSDB), divulgou, no plenário da Assembleia Legislativa, o áudio de programa de rádio com a imitação.

Inicialmente, Romeu acusou o próprio tio, que era dono da emissora da rádio retransmissora do programa eleitoral, de ter manipulado a inserção falsificando o apoio de Lula. Contudo, depois a fraude foi confessada pela própria empresa contratada para promover a chapa.

Além da irregularidade, que foi identificada e proibida pela Justiça Eleitoral, o caso tinha outro agravante. O PPS, sigla do candidato a prefeito, havia proibido aliança com o PT e, por conta da gravação, a direção nacional da sigla determinou a expulsão do cearense logo após a eleição.

Mesmo com o falso apoio, Aldigueri não conseguiu se eleger. Ele só chegou ao comando do Executivo da Cidade em 2012. Atualmente, o político integra o PDT — e luta para deixar o partido, seguindo os passos do senador Cid Gomes (PSB). Ele é líder do governo petista de Elmano de Freitas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e é presença constante nas agendas de Lula quando ele visita o Ceará.

Legenda: Atualmente líder do Governo Elmano, o deputado estadual é uma presença constante nas agendas de Lula no Ceará Foto: Reprodução/Instagram

Em nota enviada por meio da assessoria de imprensa, Aldigueri voltou a comentar o episódio do pleito de 2008.

“Todos sabem que, em uma campanha, há uma série de apoiadores que tomam iniciativas que fogem do controle do candidato, sobretudo, em 2008, quando o processo eletivo brasileiro era mais imaturo. Felizmente o Brasil tem um Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é uma estrutura rara mesmo no mundo democrático, e quem vem regulamentando o que pode ser usado e, assim, ensinando os limites éticos no processo eleitoral. Além disso, sobre esse caso de 2008, a Justiça compreendeu que não foi um ato determinado por mim e eu fui inocentado” Romeu Aldigueri (PDT) Líder do Governo Elmano na Alece e ex-prefeito de Granja

Apoio em Acopiara

Já em Acopiara, Antônio Almeida, assessorado pela mesma empresa de marketing eleitoral, também usou a gravação. No caso dele, seja pelo falso apoio do presidente ou não, o resultado nas urnas foi positivo — mesmo com a ordem da Justiça de suspender o uso da gravação. Ele não só foi eleito em 2004 como se reelegeu no pleito seguinte — quando contou com o “apoio de Lula”.

“De fato, usamos essa gravação, a empresa contratada produzia o material em Fortaleza e já chegava pronto em Acopiara. Quantos descobrimos que estava circulando nas ruas, tiramos de circulação, mas a Justiça proibiu também. A gente achava que podia usar porque o PT era da aliança, mas não podia, fizemos foi perder voto com a confusão toda” Antônio Almeida (MDB) Prefeito de Acopiara

O político retornou ao Executivo da Cidade em 2016 e foi reeleito em 2020.

Legenda: Após o apoio do "falso Lula" em 2008, Antônio Almeida fez campanha pelo petista em 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Em dezembro do ano passado, Almeida foi alvo de uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) que apura crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo servidores públicos e representantes de locação de veículos que prestam serviço à Prefeitura de Acopiara. Ele chegou a ser afastado do cargo, mas já voltou ao mandato.