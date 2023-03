Assim como TJCE e TCE, MPCE e Defensoria solicitam reajuste para elevar salários até R$ 41 mil

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Defensoria Pública do Estado solicitaram à Assembleia Legislativa reajuste de 18%, a fim de elevar os salários dos membros dos órgãos auxiliares do Poder Judiciário até chegar a R$ 41 mil em fevereiro 2025.

Os pedidos foram enviados ainda em fevereiro à Assembleia e aprovados nas comissões temáticas da Casa nesta terça-feira (7).

As solicitações de revisão salarial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE), enviadas nesta terça, também já foram aprovadas na comissões. Com isso, os reajustes dos magistrados e dos membros dos órgãos auxiliares devem ser votados em plenário nesta quarta-feira (8).

Legenda: A Defensoria Pública também solicitou reajuste de 18% Foto: JL Rosa/Arquivo Diário do Nordeste

Em todos os casos, o percentual de elevação é de 18%, a ser pago de forma escalonada a partir de abril deste ano até fevereiro de 2025.

A correção solicitada pelo TCE, TJCE, MPCE e Defensoria se baseia no reajuste salarial concedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente. No fim do ano passado, o Senado aprovou a revisão da remuneração dos ministros do STF em 18%, a ser pago de forma escalonada a partir de fevereiro deste ano até fevereiro de 2025.

Veja como deve ser pago os reajustes do MPCE e da Defensoria

Quanto é hoje

MPCE

Procurador de Justiça: R$ 35.462,22

Promotor de Justiça de Entrância Final: R$ 33.689,11

Promotor de Justiça de Entrância Intermediária: R$ 32.004,65

Promotor de Justiça de Entrância Inicial: R$ 30.404,42

Defensoria

Defensor Público de 2º Grau: R$ 33.743,71

Defensor Público de Entrância Final: R$ 32.056,52

Defensor Público de Entrância Intermediária: R$ 30.453,69

Defensor Público de Entrância Inicial: R$ 28.933,23

A partir de 1º de abril de 2023

MPCE

Procurador de Justiça: R$ 37.589,96

Promotor de Justiça de Entrância Final: R$ 35.710,46

Promotor de Justiça de Entrância Intermediária: R$ 33.924,93

Promotor de Justiça de Entrância Inicial: R$ 32.228,69

Defensoria

Defensor Público de 2º Grau: R$ 37.589,96

Defensor Público de Entrância Final: R$ 35.710,46

Defensor Público de Entrância Intermediária: R$ 33.924,93

Defensor Público de Entrância Inicial: R$ 32.228,69

A partir de 1º de fevereiro de 2024

MPCE

Procurador de Justiça: R$ 39.717,69

Promotor de Justiça de Entrância Final: R$ 37.731,80

Promotor de Justiça de Entrância Intermediária: R$ 35.845,21

Promotor de Justiça de Entrância Inicial: R$ 34.052,95

Defensoria

Defensor Público de 2º Grau: R$ 39.052,95

Defensor Público de Entrância Final: R$ 37.731,80

Defensor Público de Entrância Intermediária: R$ 35.845,21

Defensor Público de Entrância Inicial: R$ 34.052,95

A partir de 1º de fevereiro de 2025

MPCE

Procurador de Justiça: R$ 41.845,49

Promotor de Justiça de Entrância Final: R$ 39.753,21

Promotor de Justiça de Entrância Intermediária: R$ 37.765,55

Promotor de Justiça de Entrância Inicial: R$ 35.877,27

Defensoria

Defensor Público de 2º Grau: R$ 41.845,49

Defensor Público de Entrância Final: R$ 39.753,21

Defensor Público de Entrância Intermediária: R$ 37.765,55

Defensor Público de Entrância Inicial: R$ 35.877,27