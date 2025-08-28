Diário do Nordeste
Após ser internado às pressas, Eduardo Suplicy passa por cirurgia e instala marca-passo

Deputado foi hospitalizado no Rio de Janeiro depois de sentir um mal-estar

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:44)
Imagem mostra Eduardo Suplicy em sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo, ilustrando informação de que ele passou por cirurgia no Rio de Janeiro para colocada de marca-passo
Legenda: Dispositivo emite pequenos impulsos elétricos que visam garantir uma frequência cardíaca adequada
Foto: Rodrigo Costa/Alesp

Após ser internado às pressas ao passar mal, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi submetido a uma cirurgia para instalação de um marca-passo, nessa quarta-feira (27), em Niterói (RJ). O procedimento foi um sucesso, e o estado de saúde dele é estável, detalhou boletim médico divulgado pelo Hospital Niterói D’Or. 

O mal-estar aconteceu no dia anterior. O político de 84 anos foi levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, e transferido em seguida para a unidade particular. As informações são do jornal O Globo.

Suplicy foi diagnosticado com arritmia cardíaca — condição caracterizada pela alteração no ritmo normal do coração, fazendo com que os batimentos sejam irregulares, muito rápidos (taquicardia) ou muito lentos (bradicardia). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac), o tratamento da doença é complexo e adaptado para cada paciente. No caso de Suplicy, o uso de marca-passo deve auxiliar o coração a manter um ritmo regular

O pequeno dispositivo cardíaco funciona emitindo pequenos impulsos elétricos que visam garantir uma frequência constante e adequada.  

Suplicy participou de evento mesmo internado

O deputado está no estado do Rio de Janeiro desde o último sábado (23) para participar do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, que iniciou na segunda-feira (25) e segue até esta sexta (29), em Maricá e em Niterói, conforme o portal g1

Mesmo hospitalizado, Suplicy participou do evento por chamada de vídeo, lendo um discurso do leito. "Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois infelizmente não poderei participar presencialmente", disse na ocasião.

Senadora Damares Alves é diagnosticada com câncer de mama

Dor no peito: veja 6 causas e quando procurar ajuda

Saúde de Suplicy

Ano passado, o político paulista foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, tipo de câncer linfático. Cerca de quatro meses depois, ele anunciou que a doença entrou em remissão.

Desde setembro de 2023, Suplicy convive com Parkinson, que trata com Cannabis medicinal. Na época, ele revelou que a condição foi detectada em estágio inicial e apresentava sintomas leves.

