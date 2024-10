Suplicy é diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um câncer linfático, e inicia imunoquimioterapia

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), 83, foi diagnosticado no último mês de julho com linfoma não Hodgkin e deu início recentemente a um tratamento com imunoquimioterapia, que combina remédios endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a combater as células cancerígenas.

Segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a doença rara foi detectada no início, o que possibilita boas perspectivas de tratamento ao deputado. Ele está sendo acompanhado pelo hematologista Celso Arrais e já teria se submetido a quatro sessões de imunoquimioterapia.

Apesar disso, Suplicy afirmou nas redes sociais que segue cumprindo suas atividades na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e faz aulas de ginástica. "Felizmente, meus exames já apresentam bons resultados", disse ele. No entanto, por recomendação médica, devido à baixa imunidade, o político está com atividades públicas restritas.

"Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível", escreveu no Instagram.

Saúde delicada

A saúde do pai dos músicos Supla e João Suplicy é delicada e necessita de cuidados. Isso porque, de acordo com Bergamo, no último mês de agosto, em uma viagem para o Reino Unido, ele foi infectado pelo coronavírus e, poucos meses depois, teve pneumonia, chegando a ficar duas semanas internado.

Além disso, o petista também já era tratado com cannabis medicinal contra a doença de Parkinson.

O que é linfoma não Hodgkin?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada. Estima-se que existem mais de 20 tipos diferentes.

O sistema linfático é o responsável por ajudar o sistema imunológico a combater doenças. Como o tecido é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar e pode atingir crianças, adolescentes e adultos, mas é mais comum à medida que as pessoas envelhecem.

Por "razões ainda desconhecidas", segundo o Inca, o número de casos da doença duplicou nos últimos 25 anos, especialmente em pessoas acima de 60 anos de idade.