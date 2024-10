Boulos cita recuperação da 'dignidade da esquerda' em discurso após derrota para Nunes

Após perder para Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) discursou na Casa de Portugal, no centro da capital paulista. Aos apoiadores, ele afirmou que a campanha “recuperou a dignidade da esquerda brasileira” e agradeceu a Marta Suplicy (PT), sua vice, que estava ao seu lado durante o discurso.

Boulos também comentou sobre a acusação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador disse na manhã deste domingo (27) que foram interceptadas conversas e orientações partindo de presídios para votação em Boulos.

“Houve a interceptação de conversas e orientações que eram emanadas de presídios, por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas, de determinadas áreas, a votar em determinados candidatos”, disse Tarcísio de Freitas.

Perguntado sobre quem seria o candidato, Tarcísio de Freitas citou o nome de Boulos.

O candidato do PSOL acionou a Justiça Eleitoral e pediu a inelegibilidade do governador de São Paulo e da chapa de Nunes. Assim que soube do comentário, Boulos disse que a fala de Tarcísio foi motivada por “medo da virada”.

De acordo com o UOL, o secretário do Ministério da Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, disse que nenhum órgão de inteligência identificou ação do PCC.