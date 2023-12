Após impasse, Elmano agradece bancada por envio de R$ 134 milhões para tratamento do câncer

O governador Elmano de Freitas (PT) agradeceu, nesta quinta-feira (7), aos deputados federais e senadores cearenses pela destinação de R$ 134 milhões para o Governo do Ceará investir na ampliação do tratamento oncológico no estado. O valor é pouco menor do que o pedido inicialmente pelo governador. Em princípio, Elmano havia apresentado demanda por 50% dos R$ 316 milhões que a bancada federal tem direito — um total de R$ 158 milhões.

O pedido gerou impasse entre os parlamentares federais, já que parte deles não concordou em enviar recursos para o Governo. Sem consenso, o senador Cid Gomes (PDT) e a senadora Augusta Brito (PT) não assinaram a ata dentro do prazo, o que fez com que a bancada cearense perdesse o prazo estabelecido para envio da destinação das emendas.

Coordenador da bancada, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), negociou uma ampliação extraordinária do prazo apenas para o Ceará e planejou com parlamentares para o envio de recursos para o Governo. Na manhã desta quinta, foi fechado acordo e todos os deputados e senadores cearense destinaram — em diferentes percentuais — verba para o projeto de tratamento oncológico.

"Esses R$ 134 milhões serão para implantarmos o maior projeto de tratamento do câncer no interior do estado do Ceará. Nós vamos interiorizar o tratamento do câncer do Ceará. É o sonho que o nosso povo tem de nós superarmos ou diminuirmos o sofrimento da população que tinha que se deslocar até Fortaleza para fazer um tratamento e a partir da implantação desse projeto nós teremos isso feito na região do próprio cidadão, da cidadã", disse o governador.

A declaração foi feita durante a Caravana Federativa, evento realizado pelo governo federal com objetivo de dialogar diretamente com prefeitos e prefeitas. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além da senadora Augusta Brito e de deputados cearense também participaram da solenidade.

Elmano ressaltou ainda que, durante "implantação paulatina" dos novos centros de tratamento oncológico, convidará todos os parlamentares federais para participarem "por questão de justiça". "Nossa senadora, nossos senadores, nossos deputados federais que aportaram o recurso para isso, porque efetivamente será um ganho histórico para a população do Estado", disse.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Elmano disse que o valor destinado pelos parlamentares foi "muito aproximado" ao que havia sido pedido pelo Governo. "O que é muito importante é que a bancada federal e o Governo do Estado estabeleceram como prioridade nós fazermos o maior projeto de tratamento do câncer do estado do Ceará", reforçou.

Sobre o impasse, o governador cearense disse que "pensamentos diferentes" fazem "parte da democracia". "É assim que se constrói. Mas chegamos ao entendimento. Agora é receber o recurso, arregaçar as mangas e levar o tratamento do câncer pro interior do estado", destacou.