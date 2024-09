André Fernandes quer reforçar propostas para saúde e segurança nas últimas semanas da campanha

Após um mês de campanha – e mais próximo do primeiro turno das eleições –, o candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), elencou suas prioridades para as próximas semanas: saúde e segurança. Na noite desta terça-feira (17), ele realizou adesivaço no bairro Monte Castelo.

Saúde e segurança. É desburocratizar e descentralizar a destinação de recursos públicos na saúde, contratando e fazendo convênios com iniciativa privada, e na Prefeitura, através da Guarda Municipal, usar toda a estrutura para perseguir bandido e não cidadão. André Fernandes (PL) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Ele também comentou sobre o desempenho da última pesquisa Quaest para a disputa em Fortaleza, na qual ele apresentou crescimento na intenção de votos e empate técnico com outros três candidatos: Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT). Segundo ele, a estratégia não mudará com os resultados do levantamento.

"A gente vai continuar fazendo o que estamos fazendo: rodando as ruas, participando dos debates e mostrando as nossas propostas para o povo de Fortaleza. [...] Tem dado certo. Eu não posso dizer que foi estratégia de campanha, não. É porque o povo quer, e nós chegamos para ser essa solução que o Fortaleza precisa", disse André, sem se prolongar.

Legenda: O candidato cumpriu agenda no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, nesta terça (17). Foto: Kid Júnior

Eleições municipais

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 6 de outubro, daqui a menos de três semanas. Com um mês de campanha, candidatos percorreram diversos bairros da Capital em caminhadas, carreatas, rodas de conversas e outras atividades eleitorais. Eles também participaram do Debate PontoPoder, promovido pelo Sistema Verdes Mares no último dia 28. Outro debate será realizado em 9 de outubro, caso haja segundo turno em Fortaleza.

A TV Verdes Mares também irá realizar dois debates. No primeiro turno, o debate será realizado na última semana de campanha eleitoral, no dia 3 de outubro. Caso haja segundo turno, o debate entre os dois candidatos deve ocorrer no dia 25 de outubro.