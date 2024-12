Aldigueri descarta exigência de migração ao PSB para ser candidato à presidência da Alece

De saída do PDT e recém-eleito para comandar a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) pelo próximo biênio, o deputado estadual Romeu Aldigueri reforçou, em declaração nessa quinta-feira (5), que há uma “tendência natural” de que, uma vez extintas as chances de recurso na ação judicial que pede a desfiliação do atual partido, ele vá para o PSB.

No entanto, descartou qualquer exigência dos aliados pela filiação ao partido como condição para ser candidato. “Sou hoje do PDT, então não se especulou com relação a isso”.

Segundo Aldigueri, que judicializou a saída da sigla trabalhista junto com outros colegas, a ida para a agremiação socialista — a mesma do senador Cid Gomes — não tem relação com a sua candidatura e posterior eleição para a chefia da Casa Legislativa. Ele argumentou que acompanha o líder partidário desde a época que integrou o extinto Pros.

Veja também PontoPoder Após voto em Evandro virar arma eleitoral, pai de André vota contra candidato único na Alece PontoPoder Aldigueri indica programa de valorização cultural como 'prioridade zero' da sua gestão na Alece

A fala do político ocorreu durante participação na Live PontoPoder, com transmissão no YouTube e Instagram do Diário do Nordeste, com retransmissão na TV Diário, que foi mediada pelo editor e colunista de PontoPoder, Wagner Mendes, e pelo repórter Igor Cavalcante.

“Estamos esperando o trânsito em julgado”, informou. “A tendência natural é nós irmos para o PSB, com exceção, talvez, do deputado Oriel Filho, que tem uma tendência firmada por ele mesmo na imprensa, de ir para o Partido dos Trabalhadores”, completou.

A candidatura de Romeu para a presidência da Alece substituiu a de Fernando Santana (PT), que era o postulante apoiado pelo Palácio da Abolição para o posto. A participação de Santana foi objeto de insatisfação por parte de Cid, que confidenciou aos aliados que romperia com o governador Elmano de Freitas (PT) pela falta de espaço para ele na máquina pública.

Nos bastidores, políticos que integram o grupo governista afirmaram que a escolha do atual pedetista como candidato único, no lugar de Santana, com a garantia de que ele iria para o PSB, teria sanado o descontentamento de Cid. Aldigueri, quando questionado, negou a versão.