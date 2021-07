Advogado de Bolsonaro ataca jornalista que revelou áudios sobre esquema de rachadinha

O advogado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Frederick Wassef, atacou a colunista do Uol, Juliana Dal Piva, após publicação de reportagem investigativa que mostra o suposto envolvimento do presidente e de seus filhos no esquema de “rachadinhas”.

Ele enviou mensagens via WhatsApp para tentar intimidá-la. Em tom ameaçador, Wassef faz perguntas retóricas e diz que a jornalista deve se mudar para a China (ler abaixo).

“Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá, na China, você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo”, disse o advogado.

Wassef ficou conhecido por esconder Fabrício Queiroz em sua chácara em Atibaia, em São Paulo. O policial militar é suspeito de participar do esquema de apropriação indevida dos salários de servidores quando trabalhou para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL).

Leia a mensagem enviada à jornalista

"Queria te entrevistar. Voce e socialista ?? Comunista ???? Soldada da esquerda brava ??? E daquelas comunistas gauchas guerreira ??? Voce acredita mesmo que este sistema politico e bom para a sociedade e as pessoas ???? Por que voce nao vai realizar seu sonho comunista em Cuba, Venezuela , Argentina ou Coreia do Norte ??? Por que nao se muda para a grande China comunista e va tentar exercer sua profissao por la ???? Faca la o que voce faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema politico que voce tanto ama faria com voce . La na China voce desapareceria e nao iriam nem encontrar o seu corpo. O mesmo ocorre na Venezuela , Cuba e outros paraisos comunistas. Entao por que voce luta fanaticamente com suas materias direcionadas e distorcidas da verdade para induzir em erro o publico ??? A esquerda te paga ??? Voce esta feliz e realizada por atacar e tentar destruir o Presidente do Brasil, sua familia e seu advogado ?????".

Foto: Reprodução / Twitter / @julianadalpiva

Entidades cobram providências

Jornalistas e entidades repudiaram o ataque e defenderam a liberdade da imprensa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, informou que vai determinar que a corregedoria do órgão apure o caso “e tome as medidas necessárias”.

Foto: Reprodução / Twitter

A Anistia Internacional disse que “a liberdade de expressão é um direito humano e deve ser garantido". "A Anistia repudia com veemência todo e qualquer tipo de ameaça contra jornalistas”, publicou.

Foto: Reprodução / Twitter

A Transparência Internacional também repudiou o ataque e disse que "o crescimento do autoritarismo no Brasil representa uma séria ameaça à governança democrática global e deve ser contido".

"O corajoso trabalho da jornalista revelou evidências colossais de corrupção da família Bolsonaro, enquanto as autoridades brasileiras permanecem inertes", finalizou a publicação.

Foto: Reprodução / Twitter

O que diz a reportagem

Em áudios divulgados pela jornalista Juliana Dal Piva, a ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, a fisiculturista Andrea Siqueira Valle, relata como funcionava o sistema ilegal de devolução de parte do dinheiro recebido por assessores do político.

Na gravação, ela conta que Bolsonaro demitiu seu irmão, o produtor de eventos André Siqueira Valle, porque ele se recusou a cumprir o percentual acordado com os políticos. A quantia equivalia a quase 90% do salário.

"O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver R$ 6.000, ele devolvia R$ 2.000, R$ 3.000. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'", explicou.