Áudio de ex-cunhada de Bolsonaro revela suposta participação do político em esquema de rachadinha

"Porque assim, procurei a Cristina [ex-mulher de Bolsonaro], o tio [coronel Hudson], liguei para o gabinete do Flávio para saber o que tinha que fazer, fiquei com medo de complicar as coisas para eles, ainda pensei neles. [...] Na hora que estava aí fornecendo também e ele estava me ajudando porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais, então assim, certo ou errado agora já foi, não tem jeito de voltar atrás"

Antes de ser assessor de Jair Bolsonaro, entre 2006 e 2007, André Valle constou no quadro de funcionários do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O produtor de eventos atuou no cargo de assessor em dois períodos: o primeiro entre agosto de 2001 e fevereiro de 2005; o segundo em fevereiro de 2006 até novembro do mesmo ano.

Andrea também trabalhou para os filhos de Jair. Em novembro de 2006, ela foi nomeada como assessora de Carlos, e permaneceu na função até setembro de 2008. Logo em seguida, foi lotada no quadro de funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro, onde permaneceu até agosto de 2018. No último ano em que esteve nomeada, o salário bruto da Andrea era de R$ 7.326,44, fora os benefícios recebidos.

Investigações

A fisiculturista é um dos alvos do inquérito no caso do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). A pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), Andrea teve os sigilos bancário e fiscal quebrados. Legenda: O MP-RJ denunciou Flávio e Queiroz por esquema de rachadinha, lavagem de dinheiro e organização criminosa Foto: Agência Senado

Conforme o órgão, ela recebeu líquido entre 2008 e 2018, período de nomeação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), um total de R$ 674,9 mil. Desse total, ela sacou no período 98%, o que equivale a R$ 663,6 mil.