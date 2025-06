Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

O Ceará está com diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (2). Há vagas com salários que chegam a R$ 26 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior.

Corpo de Bombeiros do Ceará

As inscrições para o novo concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE), com 450 vagas para os cargos de soldado e formação de cadastro de reserva, seguem abertas até esta segunda-feira (2). Conforme o edital, o salário inicial é de R$ 5.893,30.

Para se inscrever na seleção, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o provável candidato precisa apresentar comprovação de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O edital ainda aponta que é obrigatório ter 1,62m de altura, se candidato for do sexo masculino, e 1,57m, se a candidata for do sexo feminino.

Polícia Federal

Também estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF) destinado às carreiras policiais. São ofertadas mil vagas, distribuídas entre os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista.

As remunerações são de R$ 14,1 mil para os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão e papiloscopista. Já os aprovados para os cargos de delegado e perito criminal devem receber R$ 26,8 mil.

Interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pela organização do certame, até as 18h do dia 13 de junho.

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil (MB) publicou edital do concurso para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP). São 400 vagas voltadas exclusivamente para concludentes ou jovens que estão em processo de conclusão do ensino médio técnico.

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 2 de julho no site da MB, com data limite para o dia 15 do mesmo mês.

As oportunidades são voltadas para diversas áreas, como Estatística, Contabilidade, Enfermagem, Meteorologia, Nutrição, Química, Radiologia, Processamento de Dados e Técnico Industrial (Mecânica, Metalúrgica, Eletrônica).

Concurso diplomata

As inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata seguem abertas até o dia 4 de junho. O certame, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, oferece 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56. A taxa de inscrição é de R$ 229.

Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, responsável pela organização do processo seletivo. As provas ocorrerão em todas as capitais do país e no Distrito Federal, sendo as provas objetivas aplicadas no dia 20 de julho e as provas escritas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

Estágio na Secretaria da Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está com inscrições abertas para seleção de estágio de nível superior com 24 vagas imediatas e 120 para cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Podem se candidatar estudantes matriculados em instituições de ensino superior, conveniadas com o Governo do Ceará, e que tenham obtido média global igual ou superior a 7. É preciso ainda ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos requeridos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de junho, preenchendo uma ficha de cadastro no site da SSPDS. A seleção será feita por análise do currículo/histórico escolar, e entrevista. As fases têm caráter eliminatório e classificatório.