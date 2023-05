Jovem Aprendiz dos Correios: inscrições terminam nesta sexta-feira (5)

Inscrições para o Jovem Aprendiz dos Correios terminam nesta sexta-feira (5). Ao todo, estão sendo ofertadas 4.382 vagas distribuídas em agências de todo o País.

Podem participar estudantes entre 14 e 21 anos, que cursem, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site dos Correios.

Os estudantes selecionados terão contrato de um ano, podendo ser renovado por período igual, em modelo CLT. Aprendizes serão formados nas áreas de assistências administrativa ou assistência de logística, nas modalidades de educação presencial ou a distância.

Está sendo oferecido aos aprovados um salário com base no salário mínimo por hora, de acordo com o piso de cada estado, além do vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, e uniforme, que será uma camiseta dos Correios. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, sendo quatro por dia, divididas em atividades teóricos e práticas.

Os Correios também informam que 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos. “Acreditamos que a nossa juventude precisa ser motivada e estar inserida nesse momento tão importante que vivemos de retomada dos grandes projetos de desenvolvimento para o País”, diz o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos.

Como se inscrever para Jovem Aprendiz dos Correios

Interessados devem se inscrever no site dos Correios. Não há cobrança de taxa de participação na seletiva.

> Edital completo

Para interessados menores de idade, deve haver credenciamento prévio dos responsáveis legais e cadastro de acesso aos dependentes para realização da inscrição.

A primeira fase do processo seletivo considerará a somatória de pontos referentes aos quesitos citados abaixo:

Renda familiar mensal;

Idade (art. 53 do Decreto N.º 9.579/2018);

Instituição de ensino (art. 66 §5º inciso VII do Decreto N.º 9.579/2018);

Vagas no Ceará

No Ceará, são oferecidas 105 vagas em 29 cidades. Veja os municípios e o total de vagas em cada: