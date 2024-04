Isenção de taxa do Enem 2024 pode ser solicitada até sexta; saiba como

A isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 pode ser solicitada até a próxima sexta-feira (26). Os interessados devem pedir a dispensa do pagamento através da Página do Participante, usando o login do gov.br.

Na última edição, o valor da tarifa foi de R$ 85. Candidatos que solicitaram a isenção em 2023 e não compareceram à prova, mas desejam pedir novamente a dispensa do valor neste ano, devem entrar na Página do Participante e justificar a ausência na ocasião — anexando, por exemplo, atestado médico ou boletim de ocorrência. Caso contrário, perderão o direito à isenção.

Veja também Papo Carreira Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) tem 41 vagas e salários de até R$ 9,2 mil Papo Carreira TRE-CE abre seleção de estagiários de graduação e pós-graduação para cadastro de reserva

Podem solicitar a isenção os seguintes grupos:

Estudante que estão no 3º do ensino médio em escolas públicas ;

em ; Alunos egressos da rede pública — ou seja, que cursaram todo o ensino médio em uma instituição da rede pública de ensino;

— ou seja, que cursaram todo o ensino médio em uma instituição da rede pública de ensino; Bolsistas integrais da rede privada , se possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ( R$ 1.980 );

, se possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ( ); Cidadãos em situação de vulnerabilidade social, membros de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como solicitar a isenção do Enem 2024

Primeiro, o candidato deve entrar na Página do Participante, usando o login da plataforma gov.br.

Em seguida, fornecer informações pessoais, como CPF, data de nascimento, e-mail e telefone para contato válidos.

O resultado sobre a solicitação está previsto para ser divulgado em 13 de maio. Caso seja negada, será possível entrar com recurso entre os dias 13 e 17 de maio.

Cronograma de isenção do Enem 2024