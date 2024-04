Edital de concurso da Seplag será publicado nesta quarta-feira (17), anuncia Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que o edital do concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) será publicado nesta quarta-feira (17), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O novo certame contará com 52 vagas de nível superior, sendo 30 vagas para Analista de Gestão Pública e 22 para Analista de Planejamento e Orçamento, segundo destacou o governador.

"Nós depois de muito tempo vamos novamente fazer um concurso para a Seplag, então você meu amigo e minha amiga se prepare para estudar para o concurso, sairá no Diário Oficial de hoje o edital", disse Elmano em transmissão nas redes sociais.

Elmano disse ainda que o edital poderá ser consultado no site da Seplag, no qual interessados também podem consultar outros certames em andamento.

"Dessa maneira vamos fortalecendo o serviço público com servidores de carreira concursados, é isso que eu acredito. Entra no serviço público os melhores porque são selecionados em concurso. Eu tenho muito orgulho porque o último concurso da Seplag foi há 18 anos, e estamos agora fazendo esse concurso", ressaltou.