Local de prova do CNU será divulgado nesta quinta (25); veja como consultar

A divulgação dos cartões de confirmação, com local de prova, do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU, também conhecido pela sigla CNU) acontece nesta quinta-feira (25). A aplicação do exame ocorre no próximo dia 5 de maio, em diversas cidades do País.

Os candidatos poderão acessar o cartão de confirmação no gov.br, no sistema da Cesgranrio, mesma plataforma de inscrição do concurso. É necessário apresentar o documento no dia do exame. A recomendação é que os inscritos imprimam o cartão para evitar problemas com aparelhos eletrônicos no dia.

Provas

O concurso será realizado simultaneamente em 228 cidades. Na manhã de 5 de maio, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas, sendo o maior processo seletivo para o serviço público da história do País.