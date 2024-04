IDT faz mutirão com 80 vagas de trabalho para pessoas com deficiência; veja como participar

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realiza, nesta quinta-feira (18), um mutirão com 80 vagas de emprego destinadas para pessoas com deficiência. Entre as funções disponíveis estão: auxiliar administrativo, empacotador, repositor e auxiliar de limpeza. As ofertas não exigem experiência.

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer à Unidade de Atendimento do IDT, localizada no Centro de Fortaleza, a partir das 8h30. Além disso, é necessário levar a carteira de trabalho física ou digital, RG e, se possível, um currículo atualizado.

No último ano, o IDT intermediou a colocação de 1.703 trabalhadores com deficiência ao mercado de trabalho. Em 2024, até o mês de março foram 250 colocados.

Serviço

Local: Unidade de Atendimento do IDT/Sine do Centro de Fortaleza (Rua Assunção, 699)

Data: quinta-feira (18)

Horário: A partir das 8h30