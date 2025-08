Instituto Centec abre mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos no CE; veja detalhes

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas com mais de 2 mil vagas de cursos profissionalizantes de Formação Integral e Continuada (FIC) para o mês de agosto.

As vagas estão disponíveis em 81 cursos distribuídos em diversos municípios cearenses, com aulas nas modalidades presencial e on-line, e previstas para início no dia 18 de agosto. A carga horária varia de 40 a 220 horas.

Entre os cursos disponíveis estão: Costureiro Industrial do Vestuário Moda Íntima, Fundamentos em Desenvolvimento Web, Pedreiro, Noções de Informática, Produção de Jogos, Manutenção de Celular, entre outros. A relação completa dos cursos está disponível no portal Centec Academy.

Os cursos são gratuitos e voltados para pessoas com 16 anos ou mais, residentes no Ceará, que atendam à escolaridade mínima exigida para cada formação.

Inscrições

Para se inscrever nos cursos presenciais, o candidato dever ir diretamente nas unidades dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) que oferecem as turmas. Já para os cursos on-line, as inscrições podem ser feitas diretamente na plataforma Centec Academy.

Por meio do portal, os interessados podem consultar a lista completa de cursos disponíveis, assim como carga horária, pré-requisitos e locais de realização.