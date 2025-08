Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (4). Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis médio, técnico e superior completo.

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (4)

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), abre, nesta segunda-feira (4), as inscrições para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

ICMBio - Parque Nacional de Ubajara

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferta, também a partir desta segunda-feira, uma seleção para o preenchimento de uma vaga no Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede administrativa do Parque até o dia 15 de agosto. Segundo o edital, a oportunidade é voltada para a área temática de Gestão de Unidade de Conservação, sem cargo específico. A remuneração é de R$ 3.795.

>>> Veja o edital completo

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para um concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51

>>> Edital completo

Crefito - 6ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sexta Região (Crefito - 6ª Região), no Ceará, está com inscrições abertas para concurso com três vagas destinadas ao cargo de Agente Fiscal, nos níveis médio e superior. Também há oportunidades para o cargo de Auxiliar Administrativo, porém, estas são exclusivas do cadastro de reserva.

As inscrições seguem até o dia 14 de agosto no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). As taxas de inscrição são de R$ 40 e R$ 61.

Os salários variam entre R$ 3,1 mil e R$ 4.608. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 28 de setembro.

Prefeitura de Ipaporanga

A Prefeitura de Ipaporanga estendeu o prazo das inscrições do concurso público com 130 vagas até esta quarta-feira (6). Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Consulpam, a banca realizadora.

No certame, há cargos para as escolaridades fundamental, médio, médio com ensino técnico e ensino superior. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.

Confira os editais completos:

>>> Edital Nº 001/2025

>>> Edital Nº 002/2025

>>> Edital Nº 003/2025

>>> Edital Nº 004/2025

SOP-CE

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) publicou edital de processo seletivo simplificado que oferece 61 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.

*Estagiário sub supervisão do jornalista Felipe Mesquita