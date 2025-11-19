Inep divulga gabarito do 2º dia de provas do Enem 2025

Os gabaritos do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados nesta quarta-feira (19). As respostas foram antecipadas logo após a anulação de três questões do certame por suspeita de vazamento envolvendo um cursinho pré-vestibular de Sobral, no interior do Ceará.

Todo o material está disponível na página oficial do Enem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados finais devem ser publicados apenas em janeiro de 2026.

Confira as questões anuladas por caderno

Cinza : 115, 118 e 172;

: 115, 118 e 172; Amarelo : 115, 121 e 178;

: 115, 121 e 178; Azul : 123, 132 e 174;

: 123, 132 e 174; Verde: 132, 135 e 168.

O que acontece quando uma questão do Enem é anulada?

O procedimento faz parte da própria metodologia do exame e já foi feito outras vezes na história. No ano passado, por exemplo, uma questão de Física foi anulada. Já em 2023, um item repetido também precisou ser excluído após a identificação do erro. Nesses casos, o Inep simplesmente retira a questão do cálculo — vale para todos os participantes.

Portanto, quando um item é anulado, ele deixa de impactar o sistema da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que é recalculada com base apenas nas demais respostas, sem gerar vantagem ou prejuízo para ninguém.

Entenda o caso

O Inep acionou a Polícia Federal nessa terça-feira (18) para apurar a conduta e a autoria no vazamento das questões do Enem e para responsabilizar os envolvidos por possível quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela publicização, de forma indevida, de questões sigilosas.

As investigações tiveram início após circular nas redes sociais o rumor de que um estudante de Medicina de Sobral, no Ceará, havia "previsto" itens semelhantes aos aplicados no segundo dia do exame.

Enem 2025

Neste ano, o Enem teve 4,8 milhões de participantes, com cerca de 70% de presença nos dois dias de prova.

O exame é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu, do Prouni e do Fies.