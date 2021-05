Concurso da Sefaz terá 94 vagas; inscrições começam em 7 de junho

O novo concurso da Secretaria da Fazenda (Sefaz) terá 94 vagas, segundo o governador Camilo Santana. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo cearense confirmou que autorizou a publicação do edital na edição desta sexta-feira (21) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Camilo ainda detalhou que o período de inscrição será entre 7 e 28 de junho e que 20% das vagas serão destinadas a candidatos negros.

O certame conta com oportunidades para quatro cargos: auditor fiscal (50 vagas), auditor fiscal contábil-financeiro (13 vagas), auditor fiscal jurídico (20 vagas) e auditor fiscal de tecnologia da informação (11 vagas).

O período de inscrições será de 7 a 28 de junho. Esse será o primeiro concurso público do Estado com a nova lei que garante 20% das vagas para negros. O DOE será publicado ainda nesta noite e pode ser consultado no site https://t.co/I3zvj5xMpX. Boa sorte a todos! — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 21, 2021

Remuneração e requisitos

Todas as funções ofertadas terão remuneração de R$ 16.045,30, conforme o edital, e uma carga de 40 horas semanais.

Entre as atividades gerais dos novos servidores estão participar da formulação da política econômica-tributária do Estado; coordenar e realizar atividades de tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário; gerenciar a dívida ativa e exercer outras atribuições correlatas; entre outras.

Confira os requisitos para cada cargo:

Auditor fiscal da Receita estadual - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

- diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Auditor fiscal contábil-financeiro - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, fornecido por

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

- diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Auditor fiscal jurídico - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida

pelo Ministério da Educação (MEC)

- diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Auditor fiscal de tecnologia da informação - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências da Computação, Informática ou Processamento de

Dados, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Etapas do processo

A organização da seleção será da banca Cebraspe.

O processo será realizado em três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

Os exames serão realizados em Fortaleza, em um domingo, nos turnos da manhã e tarde. Ainda segundo os detalhes divulgados pelo órgão, as provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos serão do tipo “certo” ou “errado” e terão, ao todo, 160 questões, nas quais uma marcação errada anula uma correta.

Os testes discursivos serão compostos por duas questões com até 20 linhas cada e um estudo de caso com até 45 linhas. Serão corrigidas as provas dos candidatos classificados no quantitativo de três vezes o número de vagas.

Além disso, o concurso ainda terá uma fase de prova de títulos para os candidatos aprovados nas fases anteriores, de caráter exclusivamente classificatório.