Concurso Sefaz CE 2021: edital já foi finalizado pelo Cebraspe; publicação sai em maio

O edital do concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) já foi finalizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame.

A informação foi repassada à Coluna pela própria Sefaz, segundo a qual, o edital já foi encaminhado à comissão interna da Secretaria e também para a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag). Ambos os órgãos analisarão o documento.

Em seguida, o rito prevê que o edital siga para publicação, o que deve ocorrer ainda neste mês de maio, embora não haja data específica para tal.

Adiamentos

Envolto em expectativa, sobretudo por não haver novas admissões há 15 anos, o certame é bastante aguardado por concurseiros, que têm buscado constantes atualizações sobre o processo de seleção. Aliás, o concurso já sofreu consecutivos adiamentos.

A previsão anterior era de divulgação do edital em abril, mas o certame precisou passar por ajustes diante da retificação na nova lei de cotas raciais no Estado.

Vagas e Remuneração

O concurso deve ter 100 vagas, com remunerações de mais de R$ 16 mil. A organização da seleção será da banca Cebraspe.

O processo será realizado em três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

CARGOS OFERTADOS PELA SEFAZ

O concurso terá vagas para as seguintes funções:

Auditor Fiscal da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Contábil-Financeiro da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual;

Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual.