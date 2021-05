Edital de concurso do TCE-AM é divulgado nesta segunda-feira (10) e tem salários de R$ 8,3 mil

Concurso para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) teve edital lançado nesta segunda-feira (10) com vagas de auditores. O salário para todos os cargos é de R$ 8.328,77, mas adicional de qualificação pode elevar a remuneração para R$ 9.994,52.

As especialidades são para pessoas com nível superior e somam 40 vagas para auditor técnico de contrato externo. Certame foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM. Confira o edital completo.

Inscrições para o concurso TCE-AM

As inscrições do edital TCE-AM serão abertas às 16h da hora de Manaus em 17 de maio e terminam no mesmo horário do próximo dia 15 de junho, pelo site da FGV. A taxa de inscrição é R$ 185 e pode ser paga até 16 de junho.

Detalhes das vagas inclusas no edital TCE-AM

Auditor de Tecnologia da Informação (exige nível superior em Tecnologia da Informação - TI) - 15 vagas

Auditor Governamental (exige nível superior em qualquer área) - 18 vagas

Auditor de Obras Públicas (exige nível superior em Engenharia ou Arquitetura) - 5 vagas

Auditor do Ministério Público de Contas (exige nível superior em Direito) - 2 vagas.

Provas

Uma prova objetiva está marcada para acontecer em julho, como caráter eliminatório e classificatório. Aplicação acontece em 21 e 28 de julho.