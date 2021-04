Concurso MPRS abre inscrições nesta sexta-feira (30) para vagas no Rio Grande do Sul

Comçam nesta sexta-feira (30) as inscrições de vagas de nível médio e superior para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS). Certame recebe formulários até as 17h59 do dia 7 de junho.

Remuneração mínima é de R$ 3.860,28 para técnico do MPRS (nível médio) de R$ 7.352.93 para analista do MPRS (nível superior). Edital para o certame MPRS 2021 foi divulgado hoje.

No caso do cargo de técnico, é possível o pagamento de Gratificação por Exercício de Atividades Perigosas, em um percentual de 35%, para servidores com atividades externas e de diligências. Auxílio Condução de 20% também pode ser incluído nos vencimentos.

>>> Acesse a página de inscrições para o Concurso MPRS

Veja detalhes das vagas

Técnico do MPRS

Escolaridade: nível médio

Jornada: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 3.860.28

Analista do MPRS

Escolaridade: nível superior em Direito ou Ciências Jurídicas e Socias

Jornada: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 7.352.93

As provas do certame poderão ser realizadas nos municípios de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul.