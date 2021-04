Concurso BRB 2021 oferece 100 vagas com salários de R$ 8,1 mil

O Banco de Brasília (BRB) publicou, nesta sexta-feira (30), edital de concurso com 100 vagas para analista de Tecnologia da Informação. Os salários para o cargo, com jornada de seis horas diárias, chegam a R$ 8,1 mil.

Além dos vencimentos, os profissionais contratados terão benefícios como auxílio-refeição, auxílio-cesta, participação nos lucros e nos resultados, plano de saúde e previdência complementar.

As inscrições para o certame começarão às 8h do dia 30 de maio e vão até as 22h do dia 15 de julho. Os candidatos, que devem ter curso superior na área, devem se inscrever no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e pagar taxa de R$ 98 para participar do processo.

Distribuição das vagas

Do total de vagas, 50 são de início imediato, enquanto as restantes serão dirigidas a cadastro reserva. Das imediatas, 25 são ofertadas para ampla concorrência, enquanto dez serão dirigidas a negros, dez para pessoas com deficiência (PcDs) e cinco a candidatos hipossuficientes, que tenham recursos econômicos escassos.

Candidatos negros deverão indicar interesse pelas vagas no momento da inscrição e passarão por processo de heteroidentificação a ser comunicado pelo Iades.

Candidatos com deficiência deverão entregar ao instituto requerimento específico, cópia do documento de identidade e laudo médico com até 12 meses atestando grau da deficiência, assinado por médico.

Já os candidatos hipossuficientes devem enviar documentação comprobatória da situação de renda familiar mensal, a qual deve ser igual ou menor que 1,5 salários per capita. Eles também devem comprovar ter cursado o Ensino Médio completo em escolas públicas ou como bolsistas em escolas particulares.

O que vai cair na prova

As avaliações, agendadas para 8 de agosto, têm caráter objetivo e discursivo. A primeira será eliminatória e terá 60 questões de múltipla escolha. Já a segunda será classificatória e solicitará ao candidato a elaboração de texto entre 20 a 30 linhas.

O conteúdo programático para a prova prevê:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemática;

governança corporativa e compliance;

inovação;

legislação;

conhecimentos sobre o Distrito Federal;

conhecimentos específicos.

A seleção é válida por dois anos a partir da homologação do resultado final. O prazo, inclusive, pode ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do BRB.

Calendário do certame

Abertura das inscrições: 30 de maio;

Encerramento das inscrições: 15 de julho;

Realização das provas: 8 de agosto;

Divulgação do gabarito: 8 de agosto;

Resultado preliminar das provas objetivas: 2 de setembro;

Interposição de recursos contra resultado preliminar das provas objetivas: 3 a 17 de setembro;

Resultado final das provas objetivas: 21 de setembro;

Resultado final das provas discursivas: 20 de outubro;

Divulgação do resultado: 10 de novembro.

Veja mais detalhes no edital completo.