Concurso da Sefaz-CE 2021 deve ter edital publicado em maio

A publicação do edital do concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) sofreu novo adiamento e ficou para maio. Embora a expectativa fosse de liberação do documento até o dia 30 desde mês de abril, o certame precisará passar por ajustes diante da retificação na nova lei de cotas raciais no Estado.

"Com isso, a expectativa é que o edital do certame seja publicado em maio deste ano". Informou a Secretaria.

Sem novas admissões há 15 anos, o concurso da Sefaz-CE é aguardado desde 2019.

Em publicação no Instagram, a secretária Fernanda Pacobahyba escreveu que a Sefaz aguarda a publicação no Diário Oficial do Estado da lei que promoveu alteração procedimental das cotas.

Fernanda Pacobahyba Secretária da Fazenda do Ceará "Publicada a lei, em cinco dias úteis finalizaremos o edital, que seguirá para pareceres institucionais".

Vagas e Remuneração

O concurso deve ter 100 vagas, com remunerações de mais de R$ 16 mil. A organização da seleção será da banca Cebraspe.

O processo será realizado em três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

CARGOS OFERTADOS PELA SEFAZ

O concurso terá vagas para as seguintes funções:

Auditor Fiscal da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Contábil-Financeiro da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual;

Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual.

Veja nota da Sefaz na íntegra:

"A Sefaz-CE informa que o edital do concurso público para os cargos de auditor fiscal, auditor fiscal jurídico, auditor fiscal contábil-financeiro e auditor fiscal da tecnologia da informação e comunicação, previsto para sair até o dia 30 deste mês, precisou passar por ajustes em virtude de retificação na nova lei de cotas raciais sancionada pelo governador Camilo Santana. A política afirmativa garante a reserva de 20% das vagas em concursos públicos estaduais para a população negra. Com isso, a expectativa é que o edital do certame seja publicado em maio deste ano."