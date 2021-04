Concurso do IBGE para Agente de Pesquisa e Mapeamento tem novo horário de provas; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (22), o novo horário de aplicação das provas do concurso para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento. A retificação foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo o comunicado, a prova objetiva será realizada nos municípios previstos no Anexo I do edital, no dia 2 de maio, mas agora das 14h às 18h. Antes, o exame estava previsto para ocorrer entre 13h e 17h.

Para esta função, serão abordadas questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia, totalizando 60 pontos.

O horário das provas do cargo de agente de pesquisas por telefone e supervisor de coleta e qualidade, continua inalterado. As provas deverão ser aplicadas entre 13h e 17h.