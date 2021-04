Empresa de tecnologia oferta mil vagas de emprego em Juazeiro do Norte; veja como se inscrever

A empresa de tecnologia AeC oferta mil vagas de emprego em Juazeiro do Norte, no interior Ceará. As oportunidades são para atendente, função responsável pela assistência a clientes por meio de diversos canais de comunicação.

Os contratados têm benefícios como plano de saúde e plano odontológico. Embora não apresente valores, a companhia garante que o salário é compatível com o que mercado paga.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Os interessados devem se cadastrar no site da empresa de tecnologia.

A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet. As vagas são para trabalhar em home office, por isso é desejável que os candidatos tenham infraestrutura para atuar de forma remota.

Os atendentes contratados que precisarem comparecer presencialmente na unidade receberão máscaras de proteção individual e kit de higienização, seguindo as recomendações de distanciamento social e de prevenção à Covid-19.