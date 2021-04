Seleção simplificada da AGU abre inscrições para 110 vagas temporárias

A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu, nesta quinta-feira (22), inscrições para processo seletivo simplificado de 110 vagas do órgão. As oportunidades, dirigidas a profissionais de nível médio e superior, serão para trabalho na Procuradoria-Geral da União (PGU).

A seleção atende à Medida Provisória (MP) 1.039 de 2021, que autorizou a AGU a contratar pessoal por tempo determinado para atuação em atividades relativas a apoio para triagem e tratamento de processos judiciais relacionados ao auxílio emergencial. Segundo o Procurador-Geral da União, Vinícius Torquetti, a contratação temporária vai funcionar como "suporte" da PGU.

"Vai permitir que haja uma maior celeridade na triagem e análise dos processos relativos à matéria por parte dessa equipe de apoio naquilo que não demande exame jurídico", explicou, acrescentando que os advogados da União poderão, assim, voltar a "se concentrar em temas com maior complexidade e impacto financeiro".

Quais são as vagas

Os processos seletivos foram divididos em dois editais publicados na última sexta-feira (16) no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, são quatro cargos disponíveis:

Atividades Técnicas de Formação Específica (profissional de apoio; edital nº 6);

Atividades Técnicas de Suporte (profissional de apoio; edital nº 6);

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial (gerente; edital nº 7);

Atividades Técnicas de Tecnologia da Informação (técnico; edital nº 7).

No edital nº 6, são 100 vagas, divididas igualmente para cada cargo. As atividades técnicas de formação específica são direcionadas ao nível médio e têm salários de R$ 1,7 mil, enquanto as atividades técnicas de suporte requerem nível superior e têm vencimentos de R$ 3,8 mil. As vagas estão abertas nas Procuradorias Regionais de Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Já o edital nº 7, tem dez vagas para nível superior. Cinco delas são direcionadas a profissionais de atividades técnicas de complexidade gerencial, com graduação em Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública ou área correlata, enquanto as outras, para atividades técnicas de tecnologia da informação, com graduação em Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação (TI), Ciência da Computação ou área correlata.

Os candidatos devem comprovar, além da escolaridade, experiência profissional mínima de três anos. Os salários dessas duas funções são de R$ 8,3 mil. As vagas estão abertas nas mesmas Procuradorias Regionais, exceto a de gerente — essa ocorre apenas na Diretoria de Tecnologia da Informação, em Brasília. Há vagas reservadas para negros e Pessoas com Deficiência (PcD).

Como participar da seleção da AGU

As inscrições, gratuitas, foram abertas às 10h da sexta-feira (16) e devem ser encerradas às 23h59 do dia 28 de abril. Cada candidato pode se inscrever para apenas uma vaga dos dois editais. Os interessados devem acessar a plataforma da seleção, preencher formulário eletrônico e indicar o cargo pretendido.

Durante a inscrição, a titulação necessária e a experiência profissional exigida para a vaga devem ser incluídas. Todas as informações devem ser comprovadas por meio de upload de documentos. No caso de PcD, um laudo médico autenticado em cartório e emitido no últimos 12 meses deve ser enviado.

Os candidatos, então, passarão por avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado final deve ser publicado no dia 8 de junho. A expectativa da AGU é de que os primeiros contratos sejam assinados ainda em junho para os selecionados já iniciarem o trabalho.

Veja mais detalhes sobre as seleções na página dos processos de seleção simplificada da AGU.

