Concurso IFCE abre inscrições nesta terça-feira (20) para campus de Cedro

As inscrições para o concurso de professores substitutos para o campus do Cedro do Instituto Federal do Ceará (IFCE) começam nesta terça-feira (20) e seguem até o próximo dia 27.

Ao todo, são três vagas, sendo duas para Ciência da Computação e outra para Física. A taxa é de R$ 150,00. A inscrição deve ser realizada neste link.

O salário inicial é de R$ 3.130,85 e pode chegar a R$ 5.831,21, a depender da titulação. O período previsto para a realização da prova é de 10 a 14 de maio.

Detalhes das vagas

Conforme o edital, o regime de trabalho será de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com a necessidade da Instituição. O contrato terá prazo de vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.