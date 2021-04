Consórcio Público de Saúde de Quixadá abre processo seletivo com 116 vagas

Estão abertas as inscrições da seleção para 116 vagas de contratação imediata para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ), no Ceará. O processo é feito pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

Para a inscrição, os interessados devem acessar o site do Idib até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021.

As provas objetivas serão realizadas em 27 de junho nos municípios de Quixadá e Quixeramobim. O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

As taxas, que vão de R$ 70 a R$ 130, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

48 cargos

Ao todo são 48 cargos, entre eles o de eletricista; porteiro; auxiliares de serviços gerais, manutenção, saúde bucal, em prótese e de escritório; técnicos em enfermagem, prótese, saúde bucal e informática; terapeuta ocupacional; assistente social; ouvidor; psicólogo; farmacêutico; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; cirurgião dentista; médicos de várias especialidades, e outros.

Os salários iniciais vão de R$ 1.100 a R$ 4.672. O CPSMQ é composto pelos municípios de Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.