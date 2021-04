Prefeitura de Petrolina abre 634 vagas para professor substituto e outros cargos

A Prefeitura de Petrolina, em Pernambuco, está com concurso público aberto com 634 vagas para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. As inscrições ocorrem até 23h59 de quinta-feira (29), no site da Fecape.

Conforme o edital, as vagas são temporárias, com regime de um ano e possibilidade de renovação por mais um ano. Há formação de cadastro de reserva.

As inscrições custam R$ 100,00 para cargos de nível fundamental, R$ 120,00 para médio e R$ 140,00 para superior.

Confira os cargos de vagas:

Nível superior:

Professor Substituto do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (30 vagas)

Professor de Matemática (4 vagas)

Professor de Língua Portuguesa (4 vagas)

Professor de História (4 vagas)

Professor de Geografia (5 vagas)

Professor de Inglês (5 vagas)

Professor de Ciências (3 vagas)

Professor de Educação Física (9 vagas)

Nível médio:

Assistente Administrativo (31 vagas)

Assistente Educacional (116 vagas)

Nível fundamental:

Auxiliar de Limpeza (200 vagas)

Auxiliar de Cozinha (203 vagas)

Motorista de Ônibus e Micro-ônibus (10 vagas)

Motorista de Carro Leve (5 vagas)

Barqueiro de Transporte Escolar (5 vagas)

Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. A remuneração para as vagas professor substituto é de R$ 1.564,59. Para auxiliar, de R$ 1.100,07. Para as vagas de motorista e barqueiro, é de R$ 1.200. E para as vagas de assistente, a remuneração é de R$ 1.104,71.

As provas objetivas para os cargos de nível superior ocorrem em 16 de maio, de 9h às 12h20. Para o nível médio, ocorrem em 23 de maio, e para os cargos de nível fundamental, em 30 de maio, no mesmo horário.

As provas devem ser aplicadas na Faculdade de Petrolina e em outras instituições de ensino da cidade.

A prova prática para o cargo de barqueiro de transporte escolar será realizada de 23 a 30 de maio. Para a vaga de motorista de ônibus e micro-ônibus, a prova prática ocorre entre 9 de 11 de junho.

O resultado final do concurso deve ser divulgado até 21h de 23 de junho. As datas das provas podem ser alteradas, a depender do cenário da Covid-19.